Quién es Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça, y su campaña para el regreso de Messi

Celia Pérez 10 FEB 2026 - 10:51h.

Incidió del papel de Leo Messi en su programa electoral

Joan Laporta ya se ha despedido de Hansi Flick y de los jugadores del Barça

Compartir







El reloj electoral del Barcelona se puso en marcha este lunes, 9 de febrero, cuando la directiva que preside Joan Laporta dio el pistoletazo a una carrera electoral que finalizará el 15 de marzo y en la que se esperan como poco cuatro candidatos. Uno de ellos es Víctor Font, principal adversario de Laporta. que diseña un proyecto en el que una de las piedras angulares es la reconciliación con Leo Messi y su vuelta al club culé.

Así lo ha manifestado esta noche en El Larguero, donde ha hablado de su programa y le ha dado un papel principal al astro argentino. "El tema de Leo, el mejor jugador de la historia, que no es que haya jugado en el Barça, es que es del Barça, es culé. Que hayamos roto relaciones con el mejor de la historia, que es del Barça, que tiene que venir aquí y colarse en mitad de la noche para entrar en el Camp Nou...", comenzó exponiendo.

"Con este señor sí que hay relaciones rotas y no con el Real Madrid, que decimos que rompemos relaciones, pero luego intercambiamos en el palo regalos", añadió en un claro dardo a la actuación de Joan Laporta con Florentino Pérez.

Más en concreto, sobre el papel de Leo Messi dentro de su proyecto, desgrana algunos detalles. "Con este señor no tiene el club ni relaciones. La reconciliación el Barça con Messi debería de ser una prioridad, pero desde hace tiempo. Desde el día que se fue. Esto es lo que nosotros llevamos un par de años largo trabajando porque es imprescindible para los intereses del club que esa reconciliación pase lo ante posible. No desde un punto de vista moral, sentimental, que también, sino también porque económicamente, comercialmente e institucionalmente hay un proyecto precioso que a partir del 16 de marzo pondremos en marcha".

"Messi tiene un valor en tres dimensiones. En la parte deportiva, en la parte comercial-económica y en la parte institucional. El papel lo contaremos en los próximos días", avanzó.

PUEDE INTERESARTE Quién es Rafa Yuste y por qué será presidente del Barcelona hasta el 1 de julio

Víctor Font y la propuesta de bajar los precios a los "socios fieles"

Otras de las cuestiones que abordó el principal rival de Joan Laporta en las elecciones es el precio para los "socios fieles". Víctor Font quiere recompensar a esos seguidores culés que, partido tras partidos, acude al estadio a apoyar al equipo.

"Cuando ganemos las elecciones, no es que no vayamos a subir los precios como esta haciendo esta directiva, es que los vamos a bajar para todos aquellos socios y socias que sean fieles y vayan al campo. Queremos un campo lleno de socios y socias culés, de los abonados, de los que están en la lista de espera. Vamos a priorizar eso por delante del turista".