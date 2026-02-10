La propuesta de Chicago Fire a Lewandowski para su fichaje en la MLS

Pablo Sánchez 10 FEB 2026 - 10:27h.

Compartir







La continuidad de Robert Lewandowski en el Barcelona parece ser cada vez más compleja. El delantero polaco encara sus últimos meses de contrato con el club sin oferta de renovación de por medio y con el interés de diferentes clubes en hacerse con sus servicios en el horizonte. En las últimas semanas se ha hablado de Arabia Saudí y también de la MLS. Es precisamente en esta última liga donde ese interés va a más por parte de un equipo.

Se trata del Chicago Fire, equipo que mostró interés en Lewandowski el pasado mes de diciembre. Por aquel entonces, el club americano mantuvo una reunión con el futbolista en Barcelona para trasladarle sus intenciones y comenzar a negociar. Ahora, un par de meses de después, el conjunto americano intensifica ese deseo de ficharle.

PUEDE INTERESARTE La MLS se interesa por Robert Lewandowski ante las dudas de su continuidad en el Barcelona

Sport asegura que desde Chicago habrían trasladado a Lewandowski una primera oferta en firme de cara al futuro. La propuesta consiste en un contrato por dos temporadas y un salario que lo convertiría en uno de los mejores pagados de la plantilla. El Barcelona no mueve ficha al respecto, lo que hace pensar que su salida del club se producirá en los próximos meses a expensas de nuevos cambios de aquí al mes de junio. Los cambios en el organigrama del club también pueden acarrear novedades próximamente.

PUEDE INTERESARTE Robert Lewandowski y su reunión con el Chicago Fire en Barcelona

Los pasos de la mujer de Lewandowski

Todos los pasos parecen ir encaminados a que Lewandowski termine saliendo del Barcelona rumbo a Chicago el próximo verano. Al interés del club y la cercanía entre las partes se le suman los movimientos acometidos por Ana, la mujer de Robert, en los últimos meses. Además de visitas la mencionda ciudad hace unos meses, también dejó estas declaraciones en un reconocido medio polaco. "Probablemente será la última de mi marido aquí, así que lo exprimimos como un limón". Los próximos meses dictarán sentencia.