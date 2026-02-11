Último entrenamiento antes de la ida de semifinales de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid ha realizado este miércoles su último entrenamiento antes de abrir la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey en el Metropolitano. Lo ha hecho en Majadahonda, en una sesión en la que Diego Pablo Simeone ha podido recuperar a Nico González, pero en la que aún mantiene dos bajas importantes por lesión.

Nico ha vuelto a trabajar con el grupo, por lo que podría entrar en la convocatoria para jugar ante el Barça. El argentino se perdió el último partido liguero ante el Betis y tampoco tuvo minutos en la cita anterior copera ante los verdiblancos debido a unas molestias lumbares que ya parece haber dejado atrás.

Las dos bajas del Atlético ante el Barça

Por contra, Simeone todavía no puede contar con Pablo Barrios ni Johnny Cardoso, que no llegarán a tiempo para la cita de este jueves. El estadounidense se cayó a última hora de la convocatoria del pasado jueves ante el Betis para jugar en La Cartuja debido a unas molestias musculares que se están alargando más de lo previsto. Tampoco estuvo en el duelo liguero frente al Betis y, salvo sorpresa, se perderá ante el Barça su tercer partido de manera consecutiva.

En cuanto a Barrios, cayó lesionado en La Cartuja el pasado jueves durante los primeros minutos de la segunda mitad. El centrocampista sufre una lesión muscular en el muslo derecho que le tendrá cerca de un mes de baja, por lo que se perderá todo el mes de febrero, incluida la eliminatoria ante el Brujas del playoff de la Champions League.

Por lo demás, el Cholo ha podido contar con el resto de la plantilla. Sin Barrios ni Johhny disponibles, la gran duda de cara al once es quién ocupará el centro del campo junto a Koke Resurrección. Los recién llegados Rodrigo Mendoza y Obed Vargas son los únicos centrocampistas disponibles, pero ante su falta de experiencia en este tipo de encuentros, el técnico podría apostar por Marcos Llorente en la medular, recolocar a Pubill en el lateral y dar entrada a Giménez o Le Normand en el eje de la zaga para recomponer su once.