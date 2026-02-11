Álvaro Borrego 11 FEB 2026 - 14:18h.

"Tiene que ir despacio, día a día"

Antony cuenta la verdad de su lesión: "Estoy jugando con mucho dolor"

Compartir







Esta semana se cumplen dos meses y medio de la lesión de Isco Alarcón. El astro malagueño sufrió un durísimo golpe en la cita continental frente al Utrecht, en la antesala del derbi, y desde entonces sigue al margen del grupo. Se sometió a un tratamiento conservador que no dio sus frutos y pasó por quirófano en enero para someterse a una artroscopia en el tobillo, con el fin de limpiar la articulación y cortar de raíz el problema. A partir de ahí el jugador del Real Betis empezó un complejo proceso de recuperación, sobre el cual no hay muchas noticias que arrojar.

La realidad es que hay cierto hermetismo en torno a la lesión de Isco Alarcón. Los servicios médicos del club son cautos y ni el cuerpo técnico ni el propio Real Betis se atreven a lanzar una fecha concreta para su vuelta. Lo que sí se sabe es que el futbolista ha dejado las muletas y acude diariamente a tratarse con los readaptadores de la entidad. Su vuelta se atisba más cercana que la de Lo Celso, pero más lejos que la de Amrabat, por lo que como mínimo deberá estar al menos un mes más (o más) alejado de los terrenos de juego.

Sea como fuere, en el club están deseosos de su regreso. Este mismo miércoles se pronunció al respecto Antony, quien reconoció que con él todo es mucho más fácil. El brasileño reconoció que Isco Alarcón no está pasando por un buen momento, aunque espera que pueda estar cuanto antes.

"Lo echamos mucho de menos. Es un crack. Yo hablo siempre con él, le digo que cuando está las cosas son más fáciles. Ojalá se recupere lo más rápido posible. Tiene que ir despacio, día a día. Está pasando por un momento muy difícil. Se estaba recuperando de una lesión y vino otra, pero todos estamos con él. Perdemos un jugador muy importante, y claro que cuando está las cosas son más fáciles", explicaba Antony en su entrevista para Canal Sur Radio.

Hace unos días Ángel Haro reconoció que espera verlo antes de finalizar la temporada, pero de nuevo se mostró prudente a la hora de dar un plazo para su vuelta: "Yo creo que Isco va a regresar y va a estar a un gran nivel. Es normal que el propio Isco tenga momentos de decir cuándo va a terminar esto, pero yo soy optimista en la recuperación de Isco. Los tiempos... es muy difícil establecer tiempos, pero sí creo que va a volver esta temporada y va a aportar mucho. Los médicos son prudentes con los tiempos, te pueden plantear una fecha que va desde un mes a dos meses, no es un tiempo definidido", explicó.