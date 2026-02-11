Celia Pérez 11 FEB 2026 - 15:11h.

Lo anuncia el club blanco a través de sus redes

Joan Laporta celebra el regreso a la familia del fútbol tras el portazo a la Superliga

Compartir







El Real Madrid ha lanzado un comunicado este miércoles en su canales oficiales para informar del acuerdo que ha llegado con la UEFA y la European Football Clubs por "el bien del fútbol europeo de clubes". De esta forma, el conjunto blanco hace oficial que renuncia al proyecto de la Superliga y que 'acepta' el nuevo modelo de la Champions League.

Tras muchísimo tiempo en un tira y afloja por crear una competición al margen de la Champions, y tras la retirada del Barcelona, el Real Madrid ha decidido aparcar su proyecto y "resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga".

Comunicado del Real Madrid

"La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes.

Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.

Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo".

La Superliga nació oficialmente el 18 de abril de 2021 bajo el auspicio de doce clubes: los españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid; los italianos Milán, Inter de Milán y Juventus; y los ingleses Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Tottenham.

Todos ellos anunciaron el acuerdo para crear una nueva competición (Superliga) a partir de la temporada 2021-2022. El formato preveía una participación de hasta 20 equipos: los 12 fundadores, tres invitados (el PSG estaba entre ellos) y otros cinco más que se clasificarán anualmente en función de su rendimiento.