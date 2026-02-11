Juanfran Moreno, excompañero y amigo de Carvajal: "Puede ser un punto de inflexión en su carrera"
Juanfran Moreno ha concedido una entrevista en ElDesmarque hablando de la situación que está atravesando Dani Carvajal
El caso Dani Carvajal parece estar más abierto que nunca en el Real Madrid. El lateral ha pasado por un calvario de lesiones en los últimos meses, pero ya parece estar recuperado. El asunto está en que a pesar de estar en condiciones óptimas para jugar, no lo ha hecho ni un solo minuto en los últimos duelos. Se está hablando mucho de los motivos que rodean a esta poca participación. En ElDesmarque madrugada ha hablado Juanfran Moreno, jugador con el que coincidió en el Real Madrid, sobre cómo está viviendo el capitán este asunto y cómo lo va a afrontar.
Que no saliera ni a calentar contra el Valencia ha hecho que todas las alarmas salten. La conversación tras el partido con Pintus también ha dado mucho que hablar. Está claro que Carvajal no parece muy contento con su situación.
Juanfran Moreno y la situación de Dani Carvajal
"Está en un proceso de recuperación de volver a ser el que era. Te sorprende que no juegue más. Hace muchos años que le vi entrar por el vestuario del Castilla, sé lo cabezón que es, sé lo trabajador que es... No tengo dudas de que va a ser muy importante de aquí a final de temporada en el equipo, en el campo... Estoy viendo mucho respeto hacia la persona y al jugador que es. Te sorprende un poco todo, aunque todo tendrá una explicación por parte del míster. Va a ser un punto de inflexión", comenzó diciendo sobre su situación.
Juanfran Moreno comentó cómo cree que lo está viviendo. "Está entrenando como el que más, queriendo demostrar cada día el jugador que es. Seguro estoy de que está ejerciendo de capitán. Estoy seguro que el otro día fue el primero en ayudar al chaval. Estoy seguro que quiere jugar". Dijo que si lleva un mes siendo convocado es porque está para jugar de ahí a la extrañeza de su caso. Asegura que Dani Carvajal es de los que reconoce si tiene algún bajón físico, pero cree que este no es el caso. "No es un tío de estar a medias".