Pablo Sánchez 11 FEB 2026 - 12:38h.

Compartir







El fútbol ha vuelto a ser caprichoso y deparó un espectacular enfrentamiento entre el Athletic Club y la Real Sociedad en una de las semifinales de la Copa del Rey. Este miércoles, desde las 21.00 horas, se disputa la ida en San Mamés envuelta en un ambiente sensacional. Todo está preparado para vibrar con uno de los duelos más bonitos del año en el que la afición será protagonista desde primera hora de la tarde con el recibimiento al equipo en el estadio.

El Athletic, a través de sus redes sociales, convocó a la afición rojiblanca para recibir al equipo a su llegada a San Mamés. La parroquia se frota las manos ante el llamamiento del club a las 19.15 horas, momento en el que se vivirá un auténtica ambientazo en los aledaos del estadio.

Los jugadores también son conscientes del gran momento que se vivirá a esa hora y algunos de ellos han reaccionado en las redes sociales para calentar aún más si cabe a su gente. Uno de ellos ha sido Iñaki Williams. Solo le ha hecho falta responder con un emoticono al mensaje del club para despertar multitud de respuestas en su perfil de X.

La respuesta de la afición del Athletic

Los athleticzales esperan con ansia que el reloj avance para que se acerque la hora del encuentro. Todos quieren vivir una nueva noche mágica en casa. La última, frente al Sporting de Lisboa en Champions, dejó un sabor amargo por la derrota y la consiguiente eliminación del torneo. Mejor supo el duelo liguero frente a la Real. Pese a que terminó en empate, el golazo de Galarreta en la recta final dejó mejores sensaciones.

El Athletic está decidido a viajar a Gipuzkoa con ventaja en la eliminatoria y la afición responde a Iñaki Williams con mensajes como los que recopilamos a continuación: