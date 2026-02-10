Asís Martín Bilbao, 10 FEB 2026 - 11:11h.

La RFEF anuncia fechas y horarios de semifinales de Copa del Rey y LALIGA cambia dos partidos de la jornada 24

El miércoles, a partir de las 21.00 horas, Athletic y Real se ven las caras en la ida de las semifinales

Compartir







Como “una fiesta del fútbol vasco”, ha definido el guardameta de Cascante Álex Remiro el enfrentamiento en las semifinales de la Copa del Rey 2026 que van a protagonizar el Athletic Club de Bilbao, que viene de apear al Valencia, y la Real Sociedad, que se deshizo del Alavés. Por el otro lado del cuadro recuerden que irán el FC Barcelona de Hansi Flick y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que empiezan el jueves.

Pues bien, el primer duelo del cruce entre vizcaínos y guipuzcoanos en busca de un billete para la gran final de La Cartuja va a tener lugar este miércoles, a partir de las 21.00 horas, en el estadio de San Mamés, con la apertura de la eliminatoria entre los hombres de Ernesto Valverde y los pupilos del norteamericano Rino Matarazzo. La vuelta ha quedado fijada para el miércoles 4 de marzo, en el estadio de Anoeta, a la misma hora.

Para el mítico Andoni Goikoetxea esta "es una semifinal abierta que garantiza tener un finalista vasco"

Es la tercera semifinal de Copa en toda la historia entre el Athletic Club y la Real Sociedad

Recientemente se vieron las caras en LALIGA EA Sports, con el choque que tuvo lugar en San Mamés, que terminaba con empate a uno y una buena dosis de polémica, cómo no, con la expulsión de Brais Méndez, por soltarle un manotazo en la cara al central Aitor Paredes.

Lo cierto es que en ese partido los donostiarra dieron bastante mejor imagen, sobre todo en un primer tiempo en el que crearon seis ocasiones de gol por ninguna de los bilbaínos. Pero está claro que esta es otra competición, que la eliminatoria se juega ya a doble partido, y que sin duda alguna la pelea entre ambos conjuntos, que se conocen muy bien, va a estar en todo lo alto.

PUEDE INTERESARTE Al Athletic se le han atragantado los derbis vascos en esta temporada aciaga

Este es el posible once de Ernesto Valverde con el Athletic Club para la ida de la semifinal de Copa...

Las bajas asolan al Athletic que está otra vez sin 4 de sus centrales... No puede contar en la Catedral con Yuri Berchiche, aunque parece que sí con Oihan Sancet (lesionado muscularmente ante el Sporting de Portugal en Champions), ni tampoco con Dani Vivian, Alex Berenguer o los sancionados Yeray y Aitor Paredes, más los 3 operados en la rodilla: Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Beñat Prados.

Así las cosas, Valverde pudiera optar por Alex Padilla bajo los palos (aunque hay un gran debate sobre esto con la baza de Unai Simón); con Jesús Areso, el cachorro Iker Monreal, Aymeric Laporte, Adama Boiro o Lekue; Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Robert Navarro, Iñaki Williams, Nico Williams; más Gorka Guruzeta en la punta del ataque.

Esta es la posible alineación que puede presentar Pellegrino Matarazzo con la Real Sociedad en San Mamés en la semifinal

Y entre los txuri urdines, faltan el japonés Take kubo, que sufre una lesión en los isquios, Iñaki Rupérez que sigue recuperándose de una operación de menisco, Ander Barrenetxea y Arsen Zakharyan con problemas musculares y el croata Luka Sucic, que se lesionaba en la victoria frente al Elche CF de Eder Sarabia en Anoeta.

En el caso del míster de New Jersey, el once en el que no podrá estar Marrero (aunque ya entrena de nuevo) y jugará Alex Remiro; con Jon Aramburu, Jon Martín, Igor Zubeldia, Sergio Gómez en defensa; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler en el centro del campo; Gonçalo Guedes, Brais Méndez, Pablo Marín; y en punta el goleador Mikel Oyarzabal.