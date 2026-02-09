Pablo Sánchez 09 FEB 2026 - 07:45h.

La Real Sociedad prolongó ante el Elche su dulce estado de gracia. El equipo de Pellegrino Matarazzo llega a la ida de la semifinal de la Copa del Rey contra el Athletic con una inmaculada racha de resultados a sus espaldas que refrendó el pasado sábado. Los txuri urdin, en otra demostración del gran juego que vienen desplegando desde la llegada del nuevo técnico, vencieron 3-1 en un duelo que dejó a un gran protagonista por encima del resto: Job Ochieng.

Sin duda fue su noche. El keniata aprovechó a las mil maravillas la oportunidad que le dio Matarazzo. Debutó con el primer equipo fruto del gran papel que vienen protagonizando con el Sanse en LALIGA HYPERMOTION y dejó muy gratas sensaciones. Entró en el segundo tiempo para que Guedes descansara piernas de cara los próximos compromisos y fue un puñal. Cumplió a las mil maravillas con lo que le pidió el cuerpo técnico, que supo reconocer posteriormente su trabajo.

Job Ochieng se convierte en uno de los grandes 'fichajes' de la Real ya no solo para lo que queda de temporada, sino de cara al futuro. Una pieza más para las bandas que, sumada a la llegada de Wesley en enero, dotan de mayor poderío ofensivo a los txuri urdin. Sin duda, un día que Ochieng jamás olvidará.

El reconocimiento de Anoeta

La afición de la Real disfruta de lo lindo con el cambio radical que ha protagonizado su equipo y eso se palpa en el ambiente. La fiel hinchada realista también supo brindarle una cariñosa bienvenida al primer equipo al joven Ochieng, quien tras el partido recibió elogios de todo tipo y multitud de aplausos de su gente. Durante la celebración por la victoria, se dirigió a uno de los fondos del estadio y recibió besos, abrazos y hasta una bufanda del público. Un momento único y una sonrisa imborrable para un futbolista que acumula una sufrida vida a sus espaldas.