Jorge Morán 08 FEB 2026 - 15:04h.

El futbolista está recuperando su nivel con Matarazzo

Pellegrino Matarazzo bromea con la canción de Óskarsson y alaba a Pablo Marín: "Era lo que necesitábamos"

Compartir







Pellegrino Matarazzo ha logrado dar una nueva cara a la Real Sociedad. Con la llegada del técnico todo empieza a funcionar, han mejorado en LALIGA EA SPORTS y ya están en semifinales de la Copa del Rey. Pero si hay algo que ha conseguido es la recuperación de algunos futbolistas para la causa.

Este es el caso de Álvaro Odriozola. El futbolista ha pasado por varios meses duros debido a la gran cantidad de lesiones que le dejaron sin apenas oportunidades de jugar. Una situación que parece que ha llegado a su final, entrando cada vez más en las rotaciones del equipo e incluso volviendo a ser titular.

PUEDE INTERESARTE Mikel Oyarzabal pone contra las cuerdas el estilo de Eder Sarabia con un fallo de Neto y Peña

El regreso de Odriozola a la titularidad

Aunque en principio el titular es el venezolano Jon Arambaru, Odriozola está llamando con fuerza a la puerta de Matarazzo. Ante el Elche volvió a la titularidad en LALIGA EA SPORTS después de cinco meses. Su última vez fue el pasado 28 de septiembre, cuando saltó de inicio ante el FC Barcelona.

PUEDE INTERESARTE Pellegrino Matarazzo pierde a Luka Sucic en su mejor momento en la Real Sociedad

El lateral de 30 años había ya tenido minutos ante Osasuna, Barcelona, Celta y Alavés, pero por ahora no había saltado de inicio con Matarazzo. Y viendo su nivel ante el Elche, volverá a pasar. Odriozola fue clave en el primer gol de los suyos y demostró que puede contar con más minutos en el equipo txuri urdin. "Ha jugado bien, con un perfil muy claro. Es un jugador diferente a Aramburu. Ha defendido bien y ha dado el 120%", dijo el técnico de la Real Sociedad en rueda de prensa.

Una titularidad que llega como un golpe de aire para un jugador que ha vuelto a sentirse futbolista después de casi dos temporadas sin apenas participaciones. "Estoy muy feliz, me ha costado, pero vuelvo a disfrutar en un campo de futbol, a expresarme tal y como soy. Siento muchísimo orgullo de haber llegado a esta situación, ha sido muy complicado. No voy a decir que soy un nuevo Álvaro, porque Álvaro siempre ha estado ahí, pero sí que es una versión que me gusta, correr por la banda de Anoeta delante de mi gente. Volver a estar en plenitud es muy importante. ¡Qué siga así! No puedo estar más feliz y creo que lo mejor está por llegar", dijo hace unas semanas.