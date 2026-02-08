Joaquín Anduro 08 FEB 2026 - 00:25h.

Compartir







La etapa de Pellegrino Matarazzo sigue confirmando éxitos para la Real Sociedad, que este sábado ha derrotado por 3-1 al Elche antes de mirar al choque de ida de semifinales de Copa del Rey ante el Athletic. El técnico estadounidense reconoció entre risas que conoce la canción dedicada a Orri Óskarsson y alabó a futbolistas como Pablo Marín o Álvaro Odriozola, explicando el plan con ambos.

Pellegrino Matarazzo, tras el Real Sociedad-Elche

Nivel de exigencia: "No siento que el juego haya estado contra nosotros hoy. Siento que después de los 15 primeros minutos tuvimos el control por completo. El único gol que marcaron fue porque quizás no estábamos posicionados correctamente. Sentí a los jugadores muy estables sabiendo lo que tenían que hacer controlando el partido por completo. Por supuesto estoy muy feliz con los jugadores que tenemos en este equipo. Es una alegría verles jugar juntos, complementándose los unos con los otros en cualquier situación en el campo y comunicándose. Lo están haciendo y eso es por lo que estamos teniendo éxito. Somos un equipo, con una sola idea y nos complementamos sabiendo tener la clave de los partidos. Espero que sigamos así, lo estamos haciendo bien".

PUEDE INTERESARTE Los problemas no acaban para Ander Barrenetxea en la Real Sociedad: cinco meses de racha negativa

Alineación pensando en el derbi: "Lo dije antes del partido, queríamos poner el mejor once posible para ambos partidos. Queremos ganar cada partido que jugamos. LALIGA es importante para nosotros, queremos continuar de la forma en la que empezamos. Se vio que algunos jugadores descansaron, pero al mismo tiempo los que jugaron se habían ganado su sitio para jugar. Queríamos un once fuerte en el campo y queríamos ganar hoy, creo que se vio. Al mismo tiempo, pensando, Gonçalo sale, Mikel que estaba haciendo un partido fantástico sale... Por supuesto, eso es pensando en el miércoles. Al mismo tiempo, tienes a Orri que entra y hace un trabajo fantástico. Es fácil dar descanso a Mikel si Orri entra y rinde de la manera en que está rindiendo. Es una buena mezcla".

Posición de Pablo Marín y qué aporta: "Pablo tiene una ética de trabajo increíble. Es un jugador al que le gusta correr profundo y puede correr mucho. Con Pablo en el lado izquierdo tenemos la opción de que un jugador también pueda cerrar la última línea. Se le ve muchas veces en una posición muy profunda. No estábamos seguros exactamente de qué esquema iba a utilizar el Elche hoy, pero Pablo nos da esa versatilidad. Prefiero a Pablo en la última línea porque al mismo tiempo, tiene la capacidad física para correr en profundidad. Con la velocidad, con la intensidad, puede crear peligro. En anteriores partidos el objetivo era meterlo por el centro, para tener a Sergio empujando más arriba y así pasa a ser un jugador más centrado. Incluso si defiende en banda, puede venir al centro, a los espacios, donde podemos sobrecargar el centro del campo. Ese era el pensamiento en el partido anterior. Hoy sabíamos que sería un fútbol más de transición. Un jugador que tiene esa velocidad y capacidad para correr en profundidad, que era lo que necesitábamos hoy. También es la razón por la que Job Ochieng entró en el partido hoy e hizo un buen trabajo con ese perfil. Corre a 35 km por hora, es rápido. Tiene unas piernas largas. Es importante contra este tipo de fútbol que juega el Elche tener esa capacidad y esa dirección en el juego. Mira el segundo gol de Orri Oskarsson, porque lo alimentamos al espacio. Corre en profundidad, le encontramos y marca. A veces el fútbol también es simple, pero necesitas esas carreras. Y Pablo nos las da".

PUEDE INTERESARTE El Comité de Apelación ya ha dictado sentencia sobre la sanción a Brais Méndez

Debut de Job Ochieng: "Aporta velocidad y profundidad. Es un perfil muy valioso en muchas situaciones. Por eso jugó hoy, en una situación en la que sabíamos que necesitábamos exactamente eso, ese perfil. Carreras en profundidad, velocidad y una responsabilidad defensiva simple, donde no tiene que pensar demasiado. Tiene un jugador y tiene que defenderlo, con una referencia. Así que fue un partido perfecto para que tuviera sus primeros minutos y creo que hizo un muy buen trabajo hoy".

Lesión de Barrenetxea y vuelta para San Mamés: "No, todavía no. Aún le falta movilidad. Está trabajando día a día, pero no puede ser opción para el miércoles".

Canción de Orri Óskarsson: "Alguien me lo dijo antes del partido, algo sobre ir a Sevilla. No me sé exactamente la canción pero quizá debería aprenderla".

Margen de mejora de Álvaro Odriozola: "Creo que también tiene un perfil muy claro. Es un jugador diferente a Aramburu en el lado derecho. Seguramente, Odriozola aprovecha cuando puede llegar a la última línea y correr en profundidad. Y tienes un jugador a su lado que ocupa más los espacios. En la situación de hoy estaba jugando con Gonçalo en el mismo lado, así que no tuvo tantas carreras, porque Gonçalo ocupaba más el lado derecho. Pero creo que puede ser cada vez más y más ofensivo y crear más peligro cuando tiene a un jugador de irse al centro a su lado. Pero hoy lo hizo bien, defendió bien. Dio el 120%, lo que también esperábamos. Así que estoy contento con su rendimiento".

Qué jugadores del centro pueden jugar junto a Oyarzabal: "Ya veremos. Tenemos a varios jugadores en esa posición al lado de Mikel, incluso con Orri al lado en el campo. Estoy feliz de ver a Yangel otra vez en el campo. Estabilizó completamente esa fase del juego, con los duelos que ganó y el fútbol fácil que jugó. Es muy importante para nosotros. Tenemos varias opciones diferentes, veremos exactamente cómo lo hacemos. Depende del partido y del perfil y actuaremos en consecuencia".