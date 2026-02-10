Diego Páez de Roque Madrid, 10 FEB 2026 - 09:19h.

Simeone podrá contar con todos los jugadores en defensa y un refuerzo en ataque

El partido contra el FC Barcelona es crucial para un Atlético de Madrid en horas bajas. A pesar de la buena imagen que dieron en La Cartuja, el equipo rojiblanco no ha empezado nada bien el 2026. Perdieron las opciones de entrar en el top 8 de la Champions League, se descolgaron definitivamente del liderato de LALIGA y suman dos derrotas consecutivas en el Metropolitano.

Precisamente en casa reciben a los de Hansi Flick en la ida de las semifinales de la Copa del Rey este mismo jueves. Para el choque copero, Simeone contaba con una plantilla algo mermada por las lesiones, aunque ayer ya comenzó a recuperar a algunos de sus efectivos.

Simeone refuerza la defensa y el ataque

Ayer, el Atlético de Madrid se entrenó de cara al encuentro frente al FC Barcelona con dos caras nuevas respecto al último partido contra el Real Betis. La más esperanzadora y que podría partir como titular el jueves es la recuperación de Marc Pubill.

El ya central rojiblanco fue baja de última hora el pasado domingo. Se esperaba que fuese titular e incluso así fue presentado en la alineación del Atlético, pero finalmente no pudo disputar el encuentro por una indisposición. Sin embargo, el catalán parece estar totalmente recuperado, ya se entrenó con el equipo y, como viene siendo habitual en las últimas semanas, podría partir de inicio.

La otra nueva incorporación de ayer en la sesión dispuesta para los lesionados y jugadores que no tuvieron minutos frente al Betis fue la de Nico González. El argentino estuvo en La Cartuja, aunque no jugó, y se perdió el choque en el Metropolitano por unas molestias en el aductor. Pero el argentino parece haber experimentado una mejora en su zona dolorida y podría reaparecer contra el Barcelona.

El 'hueco' en el centro del campo

Las malas noticias para Diego Pablo Simeone siguen en el centro del campo. Ya el pasado domingo tuvo que empezar el choque con el recién llegado Rodrigo Mendoza por las ausencias de Johnny Cardoso y Pablo Barrios, y parece que ninguno llegará al jueves.

El canterano madrileño está descartado para los siguientes duelos y ya se trabaja en que pueda estar para el partido de vuelta en el Camp Nou de dentro de tres semanas. El estadounidense, por su parte, es la gran incógnita y dependerá de cómo evolucione en los próximos días.