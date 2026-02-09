Ángel Cotán 09 FEB 2026 - 11:34h.

El técnico está bordándolo, pero aún puede sumar más efectivos para la causa

Pellegrino Matarazzo bromea con la canción de Óskarsson y alaba a Pablo Marín: "Era lo que necesitábamos"

Compartir







GipuzkoaLo de Pellegrino Matarazzo es digno de elogio y análisis. El técnico estadounidense sustituyó a Sergio Francisco con una situación difícil por reconducir a su llegada y una Copa del Rey que no se priorizaba. Ocho partidos después, la Real Sociedad está metida de lleno en la pelea por Europa en LALIGA EA Sports y sueña con el pase a la final copera.

Una de las claves del excelente rendimiento txuri urdin con Matarazzo en el banquillo pasa por su gestión. En el duelo del pasado sábado, el entrenador realista dio la alternativa a Job Ochieng, extremo keniano que debutó con el primer equipo.

PUEDE INTERESARTE Miguel Ángel Moyá y Fátima Diame, pareja por sorpresa

Seis victorias y dos empates en mes y medio de competición no dependen de la buena fortuna. Pellegrino Matarazzo tiene a toda la plantilla motivada con un buen reparto de oportunidades pese a la enfermería. Sin embargo, al entrenador aún le quedan dos incógnitas por resolver.

PUEDE INTERESARTE La lesión de Yuri Berchiche ensombrece la victoria del Athletic y la semifinal de Copa en San Mamés

Las dos incógnitas por resolver de Pellegrino Matarazzo

Como demostró en el derbi vasco de la anterior jornada, al técnico no le tiembla el pulso a la hora de repartir cargas aunque se trate de los dos jugadores de campo más inspirados como fueron Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes. Con Matarazzo todos cuentan, o mejor dicho y hasta el momento, casi todos. Hay dos futbolistas que aún no han jugado ni un solo minuto, como rescató Mundo Deportivo.

Ni Aritz Elustondo ni Jon Karrikaburu se han vestido de corto desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo de Anoeta. El defensa de Beasain ha entrado en todas las convocatorias, pero siempre ha sido suplente, y hasta la fecha, sigue sin participar en los encuentros con el técnico estadounidense. El caso del delantero es especial, ya que su nombre estuvo en la rampa de salida en el pasado mes de enero, aunque finalmente se optó por continuar en San Sebastián.

PUEDE INTERESARTE La resurrección de Álvaro Odiozola en la Real Sociedad: vuelve a ser titular cinco meses después

'Karrika' sí se ha ausentado en algunas convocatorias por decisión técnica de Matarazzo y aún debe esperar su oportunidad. A buen seguro, y aún vivo en dos competiciones, el entrenador txuri urdin acabará apostando por ellos, pero por el momento aún debe resolver esas dos incógnitas.