Asís Martín Bilbao, 08 FEB 2026 - 19:59h.

Aitor Paredes y el "aire" del Athletic en LALIGA: "Ojalá que Gorka Guruzeta siga comiendo lo mismo"

El percance muscular de Yuri Berchiche en San Mamés es un nuevo palo para Ernesto Valverde

Compartir







La verdad es que, pese a mostrar un (4-2) final, ha sufrido mucho el Athletic Club de Ernesto Valverde para imponerse en San Mamés al Levante UD, un equipo que llegaba como penúltimo en la tabla y que además se quedó con 10 futbolistas desde el minuto 17 de juego por la excursión de Matturro. Pero al descanso, además de los dos goles de un acertado Gorka Guruzeta, en el conjunto vizcaíno llamaba la atención lo rápido que se retiraba al vestuario Yuri Berchiche tras tirarse al suelo y pedir el cambio.

El 'Látigo' de Zarautz, de casi ya 36 años de edad, siempre va al límite en sus acciones y es un jugador sumamente importante por su poderío en la banda izquierda y la labor que realiza de vez en cuando también como central. Es uno de los líderes del equipo y se ha retirado con nuevos problemas musculares. Veremos si podrá estar este miércoles en la semifinal de Copa.

PUEDE INTERESARTE Julen Jon Guerrero cambia de nuevo de club en busca del debut en LALIGA EA Sports

Yuri Berchiche ha dicho adiós a la ida de las semifinales de Copa entre el Athletic Club y la Real Sociedad

El Athletic arranca la pelea por el billete hacia la gran final de la Cartuja enfrentándose a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, con la ida este miércoles 11 de febrero en San Mamés (21.00 horas) y la vuelta prevista para el 4 de marzo en Anoeta.

Ernesto Valverde no ha podido ofrecer demasiadas explicaciones en la sala de prensa ya que el problema de Yuri era demasiado reciente en mitad de un intenso partido.

"No sabemos nada aún, no hay previsión ni sé qué tiene pero sí el tema que ha sido muscular, pero aún no he hablado con los médicos. No sé tampoco ahora mismo si Oihan Sancet, Dani Vivian o Alex Berenguer pueden estar o no. A ver si para ya la racha de tanto partido seguido, porque eso hace que ante la premura les deje volver un poco así porque siempre les tienes que forzar, pero tanto nosotros como los demás equipos".