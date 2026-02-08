Asís Martín Bilbao, 08 FEB 2026 - 19:12h.

El uno por uno del Athletic con el Levante: Iñaki Williams resurge, Guruzeta golea pero Yuri se lesiona en San Mamés

Victoria en un partido que se ha complicado innecesariamente con 2 goles encajados

Importante victoria este domingo en San Mamés, en la jornada 23 de LALIGA EA Sports, del Athletic Club frente al renacido Levante UD de Luis Castro. Los leones, que el miércoles tienen otro hueso con la ida de las semifinales de Copa ante la Real Sociedad de Rino Matarazzo (que lleva 8 partidos sin perder con el de New Jersey), han logrado vencer por (4-2) a los granotas, algo que no se conseguía desde el 6 de diciembre ante el Atlético de Madrid.

La pega es que se ha sufrido en exceso ante un rival que era penúltimo y estuvo con 10 jugadores desde el minuto 17 por la expulsión de Matturro en un agarrón con Iñaki Williams siendo el último defensor granota. Tras las explicaciones del goleador Gorka Guruzeta, a la conclusión del choque pasaba por sala de prensa el central vizcaíno Aitor Paredes, quien opinaba que "sin duda, es una victoria importante al sumar 3 puntos. Necesitamos ir precisamente de tres en tres para coger un poco de aire, aunque hoy hemos sufrido demasiado y la verdad es que no ha sido fácil para nada ganar. Contra diez y por delante en el marcador no deberíamos sufrir tanto" ha admitido.

Aitor Paredes analiza el triunfo del Athletic en San Mamés, la semifinal de copa y la racha de Gorka Guruzeta...

"Nos vienen ahora una semifinal, que es muy importante para nosotros y que necesitamos ganar, al igual que en liga que queremos mirar para arriba y no hacia abajo, sin duda vamos a estar mucho más tranquilos si sumamos de tres en tres".

"Guruzeta está como lo necesitamos ojalá que siga comiendo lo que está comiendo ahora mismo y que siga en racha que no os viene muy bien a todos. El miércoles en San Mamés el estadio estará enchufadísimo en la semifinal de Copa y también lo estará el Athletic, que saldrá a darlo todo; todos queremos estar en esa final de Sevilla" finalizaba Aitor Paredes en Movistar.