Athletic Club 4-2 Levante UD: Gorka Guruzeta propulsa a los temblorosos de Valverde en San Mamés

BizkaiaTras la gran alegría copera en Mestalla y antes de medir fuerzas nuevamente con la Real Sociedad, el Athletic Club debía resolver sus tareas pendientes en LALIGA EA Sports. Y vaya si lo hizo. El equipo de Ernesto Valverde comenzó a imponer su ley en San Mamés gracias a una carrera de Iñaki Williams que acabaría provocando la expulsión de un rival al cuarto de hora de partido. El capitán, aunque no mojó, completó un gran encuentro tras vivir un momento que jamás olvidará.

El mayor de los Williams está volviendo a recuperar la forma. Tras su postrero tanto ante el Valencia CF que bastó para lograr el billete a las semifinales, el delantero confirmó su mejoría con un partido muy serio ante el Levante.

Una vez superadas sus molestias musculares, esas que le han obligado a perderse varios encuentros de su equipo, Iñaki vuelve a sonreír.... dentro y fuera del campo. Y es que antes de que el balón rodase en San Mamés, el capitán de los leones protagonizó una instantánea que colocará a buen seguro en el salón de su casa. Niko vivió su primera vez en La Catedral.

Iñaki Williams lleva a su hijo Niko por primera vez a San Mamés

Con 'K' y no con 'C' como su tío. El capitán rojiblanco llevaba por primera vez a su hijo Niko acompañado de su mujer y lo presentaba en sociedad. Con tan solo un mes de vida, el pequeño cachorro aparecía en San Mamés con la equipación del Athletic Club. Tras el encuentro, y acompañado de un emotivo mensaje, Iñaki compartió unas imágenes de su hijo, su mujer Patricia Morales y su hermano Nico Williams.

Estas fueron las palabras de Iñaki: "Tarde especial hoy en la Catedral. Gran trabajo de todo el equipo, este es el camino. Preparador para lo que viene". Unas imágenes que enamoraron por completo a todo el Athletic. Desde compañeros de vestuario hasta aficionados e incluso exjugadores rojiblancos. Niko Williams recibe por primera vez el cariño de toda la familia athleticzale.