Con un Athletic a lo loco y liberado de corsés por Valverde, se vive mejor

El miércoles arranca en Bilbao la semifinal vasca por un billete para La Cartuja

La jornada 23 de LALIGA EA Sports nos trajo la antesala de lo que va a ser la caliente ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026, que van a disputar este miércoles, a partir de las 21.00 horas, en el campo de San Mamés el Athletic Club de Ernesto Valverde y la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo.

Los dos equipos vascos, que se midieron recientemente en el mismo escenario con resultado final de empate a uno, van a tratar de buscar el billete para la gran final de la Cartuja, donde les esperaría el vencedor del cruce entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Tanto Athletic como Real han ganado el fin de semana, lo que en el caso de los donostiarras ya empieza a ser una costumbre, porque no han perdido un solo partido desde que llegara el técnico de New Jersey, entre liga y copa llevan ocho encuentros consecutivos sin perder. Mientras que los rojiblancos se quitaron un poco el agobio tras imponerse por cuatro a dos al Levante UD de Luis Castro en un partido en el que Alan Matturro fue expulsado en el primer tiempo. No ganaban en Liga desde el 6 de diciembre.

Precisamente una expulsión marcó el último derbi vasco celebrado en San Mamés, en el que Brais Méndez fue expulsado por pegar un manotazo en la cara al central Aitor Paredes.

Así que, aparte del pique regional, el entradón que va a presentar la Catedral y la idea de encarrilar la eliminatoria, San Mamés vivirá el regreso del futbolista gallego, que sin duda alguna tendrá un tratamiento especial desde la grada, mientras que Aitor Paredes no podrá jugar, ya que se encuentra sancionado en esta competición, cumpliendo el segundo de sus dos partidos de sanción tras ser expulsado en León.

El Athletic Club, en espera de noticias de la enfermería

El triunfo ante los granotas dejó la pequeña conmoción de ver retirarse una vez más a Yuri Berchiche. El futbolista de Zarautz, que está apunto de cumplir 36 años, sufrió un pinchazo, se fue raudo a los vestuarios y todo indica que será baja segura para el derbi vasco. Y similar situación parece que tendrán, salvo sorpresa, Oihan Sancet, Alex Berenguer y Dani Vivian, aparte de los habituales tres lesionados de larga duración.

Una Real Sociedad que vuelve intratable a Bilbao

Tras deshacerse del Elche de Eder Sarabia, la Real Sociedad, que llegará con las bajas de Luka Sucic, Take Kubo, Iñaki Rupérez, Ander Barrenetxea y Arsen Zakharyan pero algo más de descanso, al haber jugado el sábado, sigue con la flecha para arriba y como un tiro: los txuri urdines continúan sin perder desde la llegada de Pellegrino Matarazzo y ya son ocho partidos con el de Nueva Jersey al frente.

Intimida la racha positiva txuri urdin, con cinco victorias y tres empates, y todo ello con 17 goles a favor, a una media de más de dos por partido. Por todo ello el propio Rino Matarazzo confirma el cambio de rumbo de los guipuzcoanos al apuntar que "tenemos que seguir ganando partidos para entrar en Europa".