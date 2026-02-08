Asís Martín Bilbao, 08 FEB 2026 - 18:57h.

El uno por uno del Athletic con el Levante: Iñaki Williams resurge, Guruzeta golea pero Yuri se lesiona en San Mamés

Los del Txingurri se van a los 28 puntos en la décima posición de la tabla

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, tras eliminar el miércoles al Valencia en Copa y en espera de arrancar la semifinal ante la Real Sociedad el próximo miércoles 4 en la Catedral, este domingo ha tenido que afrontar el trascendental duelo en San Mamés contra el Levante UD del que sale victorioso con 28 puntos (a 3 de la octava plaza de los donostiarras) aunque negativamente ha encajado 2 goles contra 10 rivales por la pronta expulsión de Matturro y ha visto a Yuri Berchiche irse lesionado.

Un choque siempre intenso y con muchísimo en juego entre 2 conjuntos peleones que ha terminado con un marcador de (4-2) ante el conjunto granota de Luis Castro, para el que Valverde ha vuelto a poner en el once a los pesos pesados. Para el 'Txingurri', la victoria de hoy ha "sido un partido en el que se trataba de ganar. Los 3 puntos nos hacían mucha falta y nos vamos con buen sabor de boca aunque ha sido un final extraño con la lesión de Arriaga y el sexto cambio".

"Lo importante de Iñaki Williams es el empuje y el corazón, insiste mucho y así producimos mucho. Guruzeta tiene buena resolución cerca del área, ha hecho dos goles y ojalá se animen y mejoren los números de nuestros delanteros porque eso nos hace falta. De eso se trata el fútbol, goles marcados y los que te marcan".

"El equipo me deja una buena sensación con más de 20 remates, me hubiese gustado resolverlo mejor y con una victoria más holgada y sin goles en contra, pero qué puedo decir si nos meten una chilena por la escuadra, no les voy a aplaudir, lo importante era ganar".

"Es bueno tener buenas sensaciones con dos victorias consecutivas antes de la Copa contra la Real, yo prefiero ir ganando que perdiendo, las victorias ayudan, empujan y dan confianza para un partido importante. Es una semifinal y hay que afrontarla con la ilusión de llegar a una final, pero ellos estarán igual. Hay mucha igualdad entre la Real y el Athletic, será una eliminatoria disputada".

Así vio Ernesto Valverde el partido entre el Athletic Club y el Levante UD en San Mamés

"Hoy hubo una expulsión temprana que les ha dejado en inferioridad y hemos hecho ocasiones y al final ellos nos han hecho dos golazos que han salido de la nada y se ha apretado el partido sin más. Ellos han tenido la virtud de no rendirse nunca. Buscábamos cerrar con el tercero pero han metido dos golazos increíbles de los que nos meten últimamente aquí en San Mamés y hay que aceptarlo".

La lesión muscular de Yuri Berchiche en el primer tiempo...

"No sabemos nada aún, no hay previsión ni sé qué tiene el tema, aún no he hablado con los médicos. No sé si Oihan Sancet, Vivian o Berenguer pueden estar o no. A ver si parala racha de tanto partido seguido que hace que la premura les deje volver siempre les tienes que forzar, como los demás equipos".