Ernesto Valverde recalca la mayor aportación de Nico Serrano al Athletic: "Te lo garantiza"

Pablo Sánchez 09 FEB 2026 - 07:15h.

Compartir







El Athletic volvió a la senda del triunfo en LALIGA EA SPORTS y eso es lo más importante. La cara de Ernesto Valverde en rueda de prensa reflejaba la tranquilidad de sumar tres puntos vitales en vísperas de la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el eterno rival rojiblanco. Pese a que el míster sabe que hay mucho por mejorar, sumar es al fin y al cabo lo que cuenta.

Valverde destacó el papel de los hermanos Williams y lo mucho que desea ver de nuevo la mejor versión de Iñaki, quien protagonizó un excelente partido ante el Levante. También desprendió muchos halagos hacia un jugador que va a más esta temporada y que deja su sello cada vez que juega. Se trata de Nico Serrano.

"Le veo muy bien. Fue titular el otro día y está aportando muchas cosas. Sabemos que cuando juega algo va a pasar, que es de lo que se trata con los delanteros. Ha ganado en consistencia, que es lo que más le hemos pedido. Consistencia ofensiva y defensiva. Te garantiza que va a haber dos o tres tiros, que va a haber situaciones de ese perfil durante el partido. Tiene buen disparo, lo busca siempre y busca buenas relaciones con el resto de los jugadores. Estoy contento por él y por lo que está haciendo", agregó.

PUEDE INTERESARTE Arriaga sale en camilla tras un choque con Unai Simón en la última jugada del partido y San Mamés le ovaciona

Iñaki Williams y Guruzeta

Valverde también quiso destacar en rueda de prensa el papel que jugaron en la victoria hombres como Iñaki Williams y Guruzeta, de los que aún espera mucho en el momento clave de la temporada.

"Iñaki lo que tiene y lo que tiene que buscar y busca es el empuje que tiene. Es el corazón que tiene, es lo que nos ha impulsado a nosotros. Es un jugador que insiste mucho y eso hace que nosotros produzcamos mucho. Guruzeta tiene que moverse ahí dentro del área. Los cambié de posición porque no lo veía del todo claro. Si está cerca del área tiene buena resolución. Esperamos que se anime porque los números de nuestros delanteros tienen que mejorar".