Saray Calzada 08 FEB 2026 - 18:38h.

Kevin Arriaga tuvo un fuerte choque con Unai Simón

El uno por uno del Athletic con el Levante: Iñaki Williams resurge, Guruzeta golea pero Yuri se lesiona en San Mamés

Lo que parecía un partido plácido para el Athletic se acabó convirtiendo en complicaciones al final del encuentro por no solventarlo antes y dejar algo vivo al Levante. En el minuto 17 expulsaron a Matturro y con ello los de Valverde tuvieron el encuentro de cara. Un gol en el 80 de los granotas comenzó a ponerle picante y con ello se llegó al minuto 95, 3-2 en el marcador y balón largo para que Arriaga lo luchara. Inexplicablemente el jugador se encontraba solo ante Unai Simón. Fueron al choque y el centrocampista quedó en el suelo. Al guardameta vasco solo le salvó de no recibir la roja que el rival se encontraba en fuera de juego.

Kevin Arriaga quedó unos minutos tendido en el suelo mientras los doctores le atendían. Ante un golpe así, el protocolo manda y el jugador abandonó el terreno de juego en camilla. San Mamés tuvo un detalle con el adversario y fue ovacionado mientras le sacaban fuera del campo.

El Levante se encontró con la posibilidad de pelear con el empate

Nada más reanudarse el partido, el Athletic puso la sentencia y ya nada pudieron hacer para al menos buscar el empate. Unai Elgezabal, uno de los que marcó gol, habló tras el partido. "Un gol muy especial para mí. Después de una trayectoria larga era especial jugar en San Mamés. Toda mi familia es de aquí. Ahora peleo por mi club, por el Levante, orgulloso de defender estos colores".

"Cada fin de semana lo que queremos es competir para ganar. Con el gol nos hemos metido en el partido y a falta de diez minutos hemos estado a un gol de empatar en San Mamés, con la complejidad que conlleva". "El ADN de este Levante es competir hasta el final más allá de las complicaciones que puede haber en el partido. Por lo menos que nuestra gente se sienta orgullosa de lo que hacemos en el campo".