Gaizka Garitano fue el primero en avisar y Manuel Vizcaíno se une a las críticas: "Sí, estoy decepcionado"

La RFEF suspende a un árbitro de Segunda acusado de agredir sexualmente a una prostituta y Rafael Louzán avisa: "No puede haber medias tintas"

Compartir







Javier Ontiveros se ha convertido en el protagonista negativo del Cádiz CF durante las últimas semanas. El malagueño está siendo foco de críticas desde los propios estamentos del club, empezando por Gaizka Garitano y acabando por el presidente, Manuel Vizcaíno, o el director deportivo, Juan Cala. Sólo ha sido titular en seis jornadas en todo el curso, sólo suma un gol y una asistencia y las miradas se centran en su estado físico, lejos del nivel requerido.

Gaizka Garitano, el primer crítico: "Debe asumir responsabilidades"

El primero en levantar la voz fue Gaizka Garitano. El técnico cadista lleva varias semanas advirtiendo en sala de prensa al malagueño: "Llevamos tiempo intentando que se ponga bien, pero no conseguimos que esté al 100%".

Garitano incluso ha pedido "salir a los jugadores a dar explicaciones" cuando le han preguntado por el atacante. "Los jugadores deben asumir la responsabilidad que tienen. Con los futbolistas que no estén acertados voy a muerte, pero hay casos que es difícil hacerlo", declaró hace un par de semanas.

Juan Cala, sobre Ontiveros: "No lo está cumpliendo"

El segundo en hablar sobre el tema fue Juan Cala, director deportivo, a la hora de analizar el mercado invernal. Y su respuesta apuntó en la misma dirección que Garitano: "El míster exige que los parámetros físicos y deportivos tengan una serie de ítems y él no lo está cumpliendo".

Cala, eso sí, quiso explicar que más allá de lo deportivo también hay otras situaciones personales que afectan al rendimiento: "Los jugadores no son máquinas, pasan por problemas personales, por momentos de forma, por el entorno. Hay que atacar el orgullo o darle cera cuando lo necesita. Hasta ahora no hemos podido recuperar al mejor Ontiveros, pero no vamos a tirar la toalla".

Manuel Vizcaíno, "decepcionado" con Ontiveros

Uno de los últimos en elevar el tono ha sido el presidente. En una entrevista en El Territorio Digital, Manuel Vizcaíno se ha mostrado tajante: "Sí, estoy decepcionado con Ontiveros. Creo que tiene que dar un paso adelante y no lo está dando. Sabemos cómo es, lo ha sido siempre, es distinto y especial, lo cual no es óbice para que como profesional tenga que dar un paso adelante".

"Sé que lo intenta y no le está saliendo este año como otros. No está teniendo esos cuatro o cinco meses que suele tener top, esperemos que empiece ahora y nos dé en la segunda vuelta lo que no nos ha dado hasta ahora", añadió el presidente.

Vizcaíno sacó la cara en este sentido por Cala y Garitano en su gestión y lo dejó todo en manos del jugador: "Depende de él que dé un paso adelante. Tiene que darse cuenta de que el fútbol profesional requiere esos pasos adelante y si no, te come y te queda atrás. En una categoría tan igualada, solo con calidad sin estar en una forma física adecuada no te da y se está demostrando. Se tiene que dar cuenta por respeto a los compañeros, al club, a la afición, de que tiene que dar ese pasito adelante. Insisto en que lo está intentando".

Carmelo Navarro, el más crítico: "Le gustan más los Phoskitos…"

El mítico exjugador del Cádiz Carmelo Navarro ha sido uno de los más críticos con Ontiveros. En una entrevista en El Territorio Digital, el exfutbolista apuntó también a su estado físico: "Parece que no está por la labor. Parece que le gustan más los Phoskitos que otra cosa. Es muy difícil tener este tipo de futbolistas ahí".