El nuevo estadio del Almería es inminente: fechas, plan de obras y todos los detalles

El próximo verano arrancarán las obras para remodelar un estadio que apunta a los 25.000 espectadores

El Betis dará en marzo un nuevo paso en las obras del Benito Villamarín

El UD Almería avanza en su intención de tener un nuevo estadio. O mejor dicho, un estadio totalmente remodelado. La idea del club pasa por arrancar las obras el próximo verano, empezar a probar la reubicación de abonados este mismo fin de semana y tener un recinto sin pistas de atletismo que tenga una capacidad cercana a los 25.000 espectadores.

Las obras del antiguamente conocido como Estadios de los Juegos Mediterráneos tendrán cierta semejanza a las de Son Moix, que también sufrió una remodelación similar. El objetivo principal es eliminar esa pista de atletismo, bajar la cota del terreno de juego y construir nuevas gradas junto al césped. El plan pasa por arrancar el próximo mes de junio, aunque para ello es clave la posición en la que acabe el equipo y la posible disputa de un playoff de ascenso.

El campeonato regular acaba el 31 de mayo, pero el playoff de ascenso finalizará durante la tercera semana de junio. Casi un mes menos que condicionaría por completo los trabajos del próximo verano, que se antojan fundamentales para dar un paso más en la remodelación.

Obras y fechas del nuevo estadio del Almería

Según recoge La Voz de Almería, la idea es empezar a trabajar en cuanto se dispute el último partido del curso. Lo primero será retirar las pistas de atletismo y bajar unos metros la cota del terreno de juego, lo que permitirá ganar espacio para dar verticalidad a las nuevas gradas. La primera grada en construirse será la norte, ya pegada al terreno de juego. Le seguirán las gradas de preferencia y tribuna, mientras que la última será la sur, que contará con asientos abatibles como grada de animación.

El club ya tiene un plan diseñado para ejecutar esta Fase 2 de remodelación, según señalada la mencionada fuente. El próximo fin de semana se hará una prueba en el partido ante el Andorra recolocando a los peñistas en preferencia para mejorar el ambiente. Será el plan a seguir a partir del próximo curso, que se disputaría probablemente sin grada norte.

A tenor de las recreaciones del propio club, generadas hace ya cinco años, se construirían cuatro gradas nuevas cercanas al terreno de juego para eliminar las pistas de atletismo. Las gradas actuales se mantendrán en pie y darán continuidad a las nuevas tanto en tribuna como en preferencia gracias a la bajada de cota. Por contra, las de fondo norte y fondo sur también se mantendrían para otros eventos, pero no estarían disponibles para el fútbol debido a la falta de visibilidad, al menos en las primeras filas y en la zona central, aunque las recreaciones apuntan a la posible construcción de palcos en sus zonas más altas.