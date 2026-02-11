Sturla Holm Laegreid rompió a llorar en su primera entrevista posterior: "Espero que el suicidio social demuestre lo mucho que la quiero"

Los Juegos Olímpicos siempre dejan momentos para el recuerdo. Un triunfo inesperado, una historia de superación, una remontada in extremis. Pero también momentos cuando menos curiosos. O incluso surrealistas. Ese es el caso de Sturla Holm Laegreid, un deportista noruego que ha ganado una medalla de bronce en Milán Cortina y, nada más acabar la prueba, ha confesado una infidelidad.

Laegreid ganó este martes el bronce en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle en 20 kilómetros. Posteriormente, en la primera entrevista nada más finalizar, rompió a llorar y confesó un desliz amoroso que se produjo tres meses antes.

"Hay alguien con quien me gustaría compartir esto, aunque quizá hoy no esté viendo la televisión. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y maravillosa del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel. Se lo conté hace una semana, ha sido la peor semana de mi vida", dijo Laegreid con lágrimas en los ojos.

Sturla Holm Laegreid, el medallista infiel que quiere recuperar su pareja

El noruego, a partir de ahí, intentó mandar mensajes de reconciliación a su expareja: "Tenía una medalla de oro en mi vida. Seguramente hay mucha gente que me ve con otros ojos, pero yo sólo tengo ojos para ella", expresó.

Sturla Holm Laegreid aseguró que el deporte pasó "a un segundo plano" durante los últimos días, pese a que estaba ante una cita olímpica histórica, pero que ha decidido "no rendirse". Reconoce que "se acabó" la relación con su pareja en cuanto se lo contó, pero que quiere recuperarla: "No estoy dispuesto a rendirme. Espero que cometer suicidio social demuestre lo mucho que la quiero. Asumo las consecuencias de lo que he hecho. Lo lamento de todo corazón".

"Me he dado cuenta de que esta es la mujer de mi vida y que no puedo vivir toda mi vida ocultándoselo. Mi única forma de alcanzar mi objetivo es contarlo todo y ponerlo todo sobre la mesa y esperar que ella siga queriéndome. Lo he hecho por ella y ahora por todo el mundo. No tengo nada que perder", concluyó.