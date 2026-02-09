Jorge Morán 09 FEB 2026 - 12:27h.

Sus palabras en los JJOO de Invierno no han sentado nada bien

La reacción de Donald Trump al show de Bad Bunny en la Super Bowl 2026: "No se entiende nada"

Compartir







Los Juegos Olímpicos de Invierno se han convertido para los deportistas estadounidenses en el mejor escenario para dar su opinión sobre todo lo que está ocurriendo en su país. Las polémicas redadas de la ICE, que ya se han saldado dos muertes, son una de las polémicas de los últimos tiempos de la que quiso hablar Hunter Hess en unas palabras que no han gustado nada en su país.

"Obviamente, hay muchas cosas que no me gustan mucho, y creo que a mucha gente tampoco. Creo que, para mí, se trata más bien de representar a mis amigos y familiares en casa, a quienes lo representaron antes que yo, todo lo que creo que es bueno en Estados Unidos… El hecho de llevar la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en el país", dijo al ser preguntado por lo que está ocurriendo en Minnesota.

PUEDE INTERESARTE Quién es Mack Hollins, el jugador de los Patriots que llegó descalzo y esposado a la Super Bowl 2026

Donald Trump insulta a Hunter Hess

El esquiador acrobático, que debuta en estos Juegos Olímpicos de Invierno, mostró su opinión destacando que tiene 'emociones encontradas' al representar a su país. Unas declaraciones que corrieron por la espuma en redes sociales y que han generado un gran revuelo que ha llegado incluso a la Casa Blanca.

"Cállate y vete a jugar a la nieve", le respondió el representante republicano de Tennessee, Tim Burchett, en sus redes sociales. Pero este no fue el único dentro de la política. "TÚ elegiste usar nuestra bandera. TÚ elegiste representar a nuestro país. TÚ elegiste competir en los Juegos. Si esto es demasiado difícil para ti, entonces VETE A CASA. Algunas cosas son más grandes que la política. Simplemente no lo entiendes", dijo Byron Donalds, congresista del Partido Republicano por Florida.

Jake Paul, conocidísimo influencer y boxeador, fue incluso más contundente. "Por favor, cállate la boca de parte de todos los verdaderos estadounidenses. Si no quieres representar a este país, vete a vivir a otro sitio", le comentó. Algunos incluso quieren hacer boicot a los deportistas que no sienten su bandera.

Pero sin duda, la que más impacto ha tenido a nivel mundial fue la de un Donald Trump que no tuvo piedad con el deportista estadounidense. "El esquiador olímpico estadounidense Hunter Hess, un auténtico perdedor, afirma que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno. Si ese es el caso, no debería haber intentado entrar en el equipo, y es una pena que esté en él. Es muy difícil animar a alguien así. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!", escribió el presidente en X.