Desde Italia aseguran que Vlahovic vestirá de azulgrana a partir del próximo verano

Quién es Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça, y su campaña para el regreso de Messi

Compartir







El fichaje de un delantero es la gran premisa a tratar en el mercado del FC Barcelona del próximo verano. Robert Lewandowski acaba contrato a final de temporada y su continuidad no está nada clara, pues ha perdido protagonismo este curso y cumplirá 38 años en agosto. Mientras tanto, siguen surgiendo alternativas para ocupar el puesto del '9', entre las que destaca la presencia de Dusan Vlahovic.

El serbio ha estado relacionado con el cuadro azulgrana en varias ocasiones, pero es que ahora desde la selección de su país incluso llegan a dar por hecha su llegada al Camp Nou el próximo verano, más aún teniendo en cuenta que acaba contrato con la Juventus el próximo mes de junio. Es decir, que podría salir gratis y libre.

PUEDE INTERESARTE La propuesta de Chicago Fire a Lewandowski para su fichaje en la MLS

Dan por hecho el fichaje de Vlahovic por el Barcelona

"Se va a ir al Barça, eso creo. Antes de ir a la Juventus ya pudo jugar en España porque tuvo una oferta del Atlético, pero eligió seguir en Italia. Ahora es diferente", ha declarado Dusan Ilic, preparador físico de la selección serbia, en una entrevista en el diario italiano Tuttosport.

"Vlahovic ama y respeta a Italia y por eso se ha quedado tanto tiempo, pero ahora tiene que retomar su carrera e intentar progresar. Solo así volverá a ser el jugador de primera clase que vimos en la Fiorentina. Es un goleador de talla mundial", añadió el preparador, quien aseguran que es una persona muy cercana al propio futbolista e incluso su preparador físico personal.

PUEDE INTERESARTE Calendarios de Barcelona y Real Madrid en LaLiga y partidos clave para ser campeón

A sus 26 años, Vlahovic está viviendo una temporada difícil en las filas de la Juventus debido a una lesión muscular que le tiene sin jugar desde finales de noviembre. Aún así, sus números hasta entonces fueron bastante positivos: seis goles y dos asistencias en 17 partidos pese a que sólo fue titular en diez ocasiones.

Lewandowski, por su parte, lleva 13 goles y tres asistencias en los 28 encuentros que ha disputado durante el presente curso, partiendo como titular en 16 ocasiones. El polaco ha perdido bastante protagonismo en los últimos meses, viéndose relegado en varios encuentros importantes al banquillo en virtud de un Ferran Torres que lleva 16 tantos en el presente ejercicio.