Diego Páez de Roque Madrid, 09 FEB 2026 - 10:54h.

El jugador llamó la atención de todos los presentes en su llegada al Levi's Stadium

De vibrar con Bad Bunny a celebrar la victoria de los Seahawks: así fue la exclusiva fiesta de la NFL en Madrid

Compartir







Anoche se disputó el evento deportivo más importante de Estados Unidos y que mantuvo a millones de espectadores delante de los televisores durante más de 4 horas. Y es que la Super Bowl 2026 dejó imágenes históricas que se recordarán durante los próximos años como los famosos presentes, la ceremonia de inauguración o el 'show' de Bad Bunny y toda su repercusión con Donald Trump.

Muchos de estos momentos se estaban esperando a lo largo de la semana con gran expectación. Sin embargo, la final de la NFL nos dejó muchos otros que pillaron a todos por sorpresa, como la llegada al Levi's Stadium de Mack Hollins.

Mack Hollins llega descalzo y esposado a la Super Bowl

El wide reciver de los New England Patrios fue el gran protagonista en la llegada al estadio de Santa Clara. Mack Hollins se presentó disfrazado de prisionero, completamente descalzo y con una máscara de plástico cubriéndole el rostro al puro estilo Hannbal Lecter en El silencio de los corderos.

Esto sorprendió a todos los presentes, que incluso buscaron un mensaje o significado político al 'outfit' del jugador de los New England Patriots. Pero para lo que han seguido de cerca la carrera de Mack Hollins, saben que es uno de los jugadores más excéntricos del campeonato, por lo que este gesto posiblemente carezca de significado.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno de la Super Bowl 2026: el reino de los Seahawks y suspenso absoluto de Drake Maye

Mack Hollins deja imágenes curiosas prácticamente cada semana. Apodado como el 'Tarzán de la NFL', vive su vida al puro estilo tribal, con una dieta que se compone de leche sin pasteurizar, carne cruda y fruta, además de afirmar que el agua "no sirve de nada" y que solo bebe zumo de sandía.

Además, Mack Hollins no utiliza cubiertos para comer y, como se pudo ver en su llegada al estadio, suele caminar descalzo, pidiendo incluso jugar sin botas en la universidad, algo que no le permitieron pues está prohibido.

A pesar de que no es un jugador que destaque por sus estadísticas, siempre consigue llevarse gran parte del protagonismo por sus acciones fuera de los terrenos de juego, incluso cuando su equipo ha perdido la Super Bowl.

A lo largo de su trayectoria, Mack Hollins ha pasado por Philadelphia Eagles, Miami Dolphins, Las Vegas Raiders, Atlanta Falcos, Buffalo Bills y, desde 2025, en New England Patriots.