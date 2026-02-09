El uno por uno de la Super Bowl 2026: el reino de los Seahawks y suspenso absoluto de Drake Maye

Juan Pérez 09 FEB 2026 - 04:25h.

El suspenso absoluto para Drake Maye tras una final terrorífica

Los influencers y famosos españoles en la Super Bowl 2026

Compartir







San FranciscoLa victoria de los Seattle Seahawks en la Super Bowl 2026 ha sido una paliza mucho mayor del reflejo del resultado, y eso pasa a las notas de los mejores jugadores de los equipos. En un ejercicio similar al habitual con todos los partidos de LaLiga, el choque en el Levi's Stadium deja diez grandes protagonistas para bien o para mal del nuevo legado de Seattle al frente de la NFL. Una venganza tras la final de hace once años donde las defensas han funcionado muy por encima de los ataques.

Las notas de New England Patriots en la Super Bowl 2026

Drake Maye [0]: Ni pudo ni supo jugar. Desde el principio estuvo mal resguardado, pero la presión inicial le quemó la cabeza para todo el partido. Cegado por los nervios, no ha sabido leer rutas ni siquiera en las pocas jugadas donde tuvo tiempo y espacio. El cierre del tercer cuarto y la última intercepción fueron su tumba. Ni siquiera el amago del despertar en el cuarto cuarto significó nada porque volvió a errar. La gran decepción de la Super Bowl 2026.

Steffon Diggs [2]: Apenas ha tenido oportunidades a pesar de su movilidad. Su temperamento solo ha aparecido para mal con un puñetazo de regreso tras un enganchón. Ha tenido un día como para criticar a Drake Maye como ya hizo con Josh Allen en su día.

Rhamondre Stevenson [4]: el running back apenas apareció, pero salvó su actuación con un touchdown a dos minutos del final a pesar de que no significaba nada.

PUEDE INTERESARTE Los influencers y famosos españoles en la Super Bowl 2026

Christian Gonzáles [8]: el mejor de los Patriots, sin más. El cornerback sacó una mano imposible para evitar una recepción de Rasheed. A poco que tenga alguna más en el partido, ya es decisivo. Además ha evitado varios primeros downs de Walker III. El colombiano evita el touchdown de Smith-Njigba.

Wudson [6]: buen partido del novato en defensa, leyendo puntualmente a Kenneth Walker III en múltiples carreras. Estuvo mucho más presente que Milton Williams, el defensive tackle por excelencia del equipo.

Las notas de Seattle Seahawks en la Super Bowl 2026

Sam Darnold [5]: el quarterback no ha ganado la Super Bowl, pero tampoco la ha perdido. Su defensa y su running back han jugado por él a pesar de que ha tenido momentos. Algo nervioso al principio, entendió con el tiempo que no necesitaba arriesgar. Empezó a jugar corto después de las dudas del primer drive, y fue muy conservador desde entonces, consciente de que su equipo puede ganar sin él.

Jaxon Smith-Njigba [3]: el wide receiver no ha terminado de aparecer en la primera mitad aunque Darnold lo ha buscado en más de una ocasión. Una de sus peores primeras partes de la temporada, y aunque ha empezado mejor en la segunda parte, la lesión le dejó lo suficientemente tocado para que no volviera a ser importante.

Kenneth Walker III [9]: El MVP. Su primera carrera fue toda una declaración de intenciones para lo que ha roto el partido. Los Seahawks funcionan si lo hace su juego terrestre, y eso significa darle alas a Walker III. Le faltó el touchdown para cerrar una final perfecta.

Nick Emmanwori [7]: ha sido clave clave en la defensa de los Seahawks a pesar de su juventud. Con cuatro tackles, ha metido miedo a Drake Maye cada vez que se ha acercado para apretarlo.

Devon Whiterspoon [8]: aunque este debería ser el espacio para Cooper Kupp, Whiterspoon hizo méritos para ser protagonista. El cornerback no sólo consiguió un sack, tres placajes y un pase defendido. Ha sido un demonio para el ataque de los Patriots.