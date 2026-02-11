Diego Páez de Roque Madrid, 11 FEB 2026 - 09:47h.

El partido se disputará en alguno de los dos estados madrileños

Los posibles problemas del césped de Vallecas y el Metropolitano y el reconocimiento a La Cartuja: "Es mérito del Betis"

Compartir







El encuentro liguero entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid sigue sin tener un estadio fijo donde jugarse. Los recientes problemas con el césped del Estadio de Vallecas, que ya provocaron el aplazamiento del choque contra el Real Oviedo, siguen generando inconvenientes debido a la climatología en la capital de España.

Desde el club vallecano están trabajando a destajo para que el césped cumpla los requisitos necesarios para así poder disputar el partido en su casa. Estos últimos días están utilizando lonas y lámparas de calor para intentar que se seque, así como bombas de drenaje de agua para que no se produzcan charcos mientras continúan las lluvias.

PUEDE INTERESARTE El Oviedo recibe la primera respuesta por el lío de Vallecas: opción descartada y varias peticiones

Vallecas o Butarque, las dos únicas opciones

Aun así, cabe la posibilidad de que el campo no esté en plenas condiciones para disputar el partido. Isaac Fourto ha señalado en El Partidazo de COPE que LALIGA visita diariamente el Estadio de Vallecas para ver cómo evoluciona el césped. De este modo, la monitorización es constante. Lo hace mediante Pedro Fernández Bolaños, el responsable de medir la calidad de los terrenos de juego.

"El partido se va a jugar el próximo domingo a las 16:15. Ahora falta por saber si será en Vallecas o en Leganés. No hay otra opción, o Vallecas o Butarque", informó el colaborador de ElDesmarque, descartando así al Metropolitano como posible alternativa tal y como se había comentado en el día de ayer.

"Que se pueda jugar el Rayo-Atlético de Madrid va a depender de las lluvias. Una persona que está en el día a día me ha dicho que si no lloviera, el partido se jugaría sí o sí en Vallecas, el problema es la lluvia", añadió Isaac Fouto.

Por otro lado, en LALIGA son más cautos y tienen el plan B del estadio de Butarque, en Leganés, si no sale el deseo de Martín Presa de que se pueda disputar el encuentro liguero en Vallecas. "Antes del viernes va a haber un informe de LALIGA para ver si el césped es apto y si se puede jugar en Vallecas", concluyó.