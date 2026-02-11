Pablo Sánchez 11 FEB 2026 - 08:14h.

Rayo Vallecano y Atlético de Madrid andan a vueltas con el mal estado de sus respectivos terrenos de juego. En ambos casos las quejas de los jugadores se extienden atrás en el tiempo. Sin ir más lejos, el conjunto vallecano no disputó el encuentro frente al Oviedo por este motivo y todo ello con el duelo entre rayistas y colchoneros la próxima jornada como telón de fondo sin saber dónde se jugará.

Para analizar en profundidad los posibles motivos del mal estado de ambos tapetes, ElDesmarque tuvo la oportunidad de entrevistar a Fernando Toribio, responsable técnico de Turf Green, la empresa encargada del césped de La Cartuja, entre otros muchos.

Aunque intuye a qué puede ser debido el mal estado del césped, Toribio no se atrevió a hacer un examen exhaustivo desde la distancia. "En el caso del Atlético me imagino que está pasando una época mala por temperaturas y demás que está peor que lo que le toca. Imagino que lo recuperarán pronto. En el Rayo es un césped trasplantado y veo alguna dificultad más, pero para mojarme más lo tendría que ver. Imagino dos opciones: un problema de climatología o que el césped no está con la edad, la madurez que debe o el peso que le toca", comentó.

Elogios para el Betis

A su vez, Toribio puso en valor el buen estado del césped de La Cartuja y el sobresaliente trabajo acometido por el personal del Betis para mantenerlo. "Me enorgullece. Se hizo la obra en agosto, pero el proceso de que el césped esté así se mantiene gracias al equipo que lo mantiene día a día. El mérito, en el primer partido, puede ser de la empresa que ejecuta el campo, pero cuando pasa un tiempo es del equipo que lo mantiene. Estamos orgullosos de esa obra, pero quien lo ha mantenido eso es el personal del Betis", agregó.