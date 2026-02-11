Diego Páez de Roque Madrid, 11 FEB 2026 - 08:58h.

La plantilla del Real Madrid se juntó en un exclusivo restaurante de Madrid

El Real Madrid encara el tramo decisivo de la temporada con LALIGA y la Champions League en juego. Los de Álvaro Arbeloa deben disputar la fase de playoffs de la competición europea contra el Benfica pero sin perder la vista en el campeonato doméstico, donde se sitúan a un único punto del Barcelona, líder del torneo.

Para afrontar el devenir de la temporada tras una mala racha de resultados, donde incluso cayeron eliminados de la Copa del Rey contra un equipo de Segunda División como el Albacete, la plantilla blanca se reunió anoche para cenar en un exclusivo restaurante en la capital de España.

Todos los futbolistas, sin excepción, se han personado en la cena de conjura única de los jugadores, sin miembros del cuerpo técnico ni Álvaro Arbeloa. La quedada tuvo lugar en el club-restaurante '61', un negocio por donde han pasado rostro conocidos como Arón Piper, Ester Expósito o Ilia Topuria y los precios suelen superar los 100 euros por comensal.

Decenas de aficionados y periodistas esperaron en la entrada del restaurante a los jugadores, que fueron saliendo en horario muy diferentes pese a que esta mañana tienen entrenamiento en Valdebebas a las 11:00h. El diario deportivo MARCA ha seguido a los jugadores y las horas a las que salieron cada uno, algunos de ellos en grupos mientras que otros lo hicieron de manera individual. Eso sí, con casi 4 horas de diferencia entre los primeros que abandonaron el lugar y el último de ellos.

A qué hora se fue cada jugador del restaurante