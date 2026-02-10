Miguel Casado 10 FEB 2026 - 23:39h.

Así ha sido el encuentro de los jugadores del Real Madrid

Los jugadores del Real Madrid se han juntado este martes para conjurarse de cara al tramo decisivo de la temporada. Aprovechando la segunda semana de este mes de febrero en la que no tienen encuentros 'extra', los 24 integrantes de la primera plantilla se han visto las caras fuera de Valdebebas.

Y el encuentro no llega en un momento cualquiera. Con todas las críticas que rodean al equipo, con el capitán 'tocado', pues apenas ha jugado 27 minutos desde que Álvaro Arbeloa es el técnico del primer equipo, Dani Ceballos muy enfadado por su falta de protagonismo o importantes lesiones azotando a varios futbolistas, el grupo ha decidido dar un paso adelante para mostrar unidad.

Todos los profesionales, sin excepción, se han personado en el local para cenar. Incluidos los lesionados Militao, Rodrygo y Jude Bellingham. Los 24 futbolistas aparecen en la foto que ellos mismos han posteado en las redes sociales.

Eso sí, ni rastro del entrenador ni ningún miembro del cuerpo técnico. Porque si algo ha quedado claro es que los principales señalados después del mal año que están viviendo los blancos son los futbolistas. Y ahora ellos asumen la responsabilidad.

¿Dónde ha sido la cena de conjura de los jugadores del Real Madrid?

La cena de los jugadores del Real Madrid ha tenido lugar en el exclusivo club-restaurante '61', un negocio por el que han pasado rostros de lo más conocido. Arón Piper, Ester Expósito, Ozuna o Ilia Topuria han sido algunos de ellos, aunque Vini ha sido uno de los más habituales -y dueño o socio-.

Perteneciente al grupo Mosh y autodefinidos como "art dinning club", 'Sixtyone' ofrece una experiencia en sí misma. Gastronomía, arte, diseño y vida nocturna en un mismo espacio, decorado con un estilo discreto y sofisticado.

Franco Franceschini es el chef que lidera el equipo de cocina, que, como reconocen páginas especializadas, se centra "en productos de alta calidad y técnicas contemporáneas".

Los precios, como es esperable, no son asequibles para todos los públicos, superando los 100 euros por comensal.