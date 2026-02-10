Fran Fuentes 10 FEB 2026 - 21:21h.

El lateral derecho se deja querer por el Real Madrid: "Me ha enseñado todo lo que soy"

Álex Jiménez salió del Real Madrid en 2023, cuando aún era un juvenil, rumbo al AC Milan. El conjunto milanista, donde se encontraba en calidad de cedido, ejecutó la opción de compra, tasada en cinco millones de euros en su día, y el club blanco se guardaría un 50% de una futura venta. Algo que ha acabado sucediendo este mismo mes de enero. Y es que el Bournemouth, donde se encontraba a préstamo por parte de los rossoneri, también ha hecho lo propio ejecutando la opción de compra que tenía sobre el lateral derecho español. A sus 20 años, acumula ya este curso nada menos que 23 partidos en todas las competiciones marcando un gol, siendo titular indiscutible en su club y una pieza importante en los esquemas de Andoni Iraola.

Tal es el nivel del futbolista que incluso se marca un objetivo de lo más ambicioso: el Mundial. Con las dudas que arrastra Dani Carvajal, todo apunta a los nombres de Pedro Porro y Marcos Llorente, aunque otros nombres como Óscar Mingueza o jugadores que aún no han debutado con la absoluta como Marc Pubill, Jesús Areso o Iván Fresneda, también son una opción. Sin embargo, el propio Álex Jiménez reconoce que se esfuerza cada día pensando en la cita mundialista.

Lo ha hecho en una entrevista concedida en Mundo Deportivo. Álex Jiménez tiene claro que trabaja para recibir la llamada de Luis De la Fuente: "Sé que hay un Mundial este verano. Trabajo día a día para intentar que Luis De la Fuente me tenga como posible opción. (...) ¿Por qué no?", reflexiona. Y es que lo tiene clarísimo: "El Mundial es lo que más tengo en la cabeza. Me ilusiona muchísimo. Sería un sueño representar a mi país en un Mundial", reconoce.

Álex Jiménez se deja querer: "En el Madrid me han enseñado lo que soy ahora"

Sea en 2026 o en el de 2030, su potencial advierte que bien podría jugar dos o tres Copas del Mundo tranquilamente. Sin embargo, más allá de eso, también tiene claro que le encantaría jugar en el Real Madrid en un futuro: "Estoy centrado en el Bournemouth, pero volver sería un sueño para mí. Me he criado allí, es donde me han enseñado lo que soy ahora", reconoce. Del mismo modo, el jugador natural de Leganés ha reconocido que un paisano suyo como Dani Carvajal es su ídolo y referente, amén de otros jugadores como Trent Alexander-Arnold o Théo Hernández, con quien, de hecho, también ha coincidido en el Milan.