Ceballos y Toni Kroos se ríen de Obi Mikel tras sus ataques al Real Madrid: "Centrocampista mediocre"

10 FEB 2026 - 17:59h.

El ex del Chelsea se ha lanzado al ataque contra el Real Madrid

Los motivos que alejan el fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid: "Algo se rompió entre ellos"

Este martes nos ha regalado un pique de lo más sorprendente. En especial por sus protagonistas, pues John Obi Mikel, exfutbolista nigeriano, se ha lanzado al ataque contra el Real Madrid.

El que fuese jugador de Chelsea o Stoke City dejó varias declaraciones sobre el club madridista que han despertado las reacciones de hombres como Dani Ceballos o Toni Kroos, este último aludido directamente.

En una de las intervenciones, Obi Mikel calificaba al germano como "un centrocampista mediocre. Para ser sincero, yo era mejor jugador que él. La gran diferencia fue que no jugué en el Real Madrid".

El ex '8' blanco ha recuperado esas palabras en sus stories de Instagram y le ha lanzado una pregunta al nacido en Jos. "¿Y por qué no jugaste en el Real Madrid?", planteaba Toni.

Ceballos defendía a su excompañero. "Lo siento, pero Toni Kroos es único", comentaba el utrerano.

Obi Mikel carga contra el Real Madrid y Nacho Fernández

En el mismo espacio, Obi Mikel trataba de desprestigiar al club de Chamartín. "Hay que cambiar esta mentalidad de que los jugadores del Real Madrid son mejores que los demás", decía.

Y para reforzar sus palabras, ponía el foco en Nacho Fernández, leyenda merengue con un palmarés asombroso. "Ver que jugadores como Nacho han ganado cinco Champions es un poco injusto”, decía el nigeriano.

De nuevo el '19' del Real Madrid salía al paso y añadía en sus redes sociales cuatro emoticonos partiéndose de risa, sin entrar en mayores enfrentamientos.

El ex del Chelsea cuenta también con una vitrina llena de títulos. Entre ellos, una Copa de África, una Champions League, dos Premier League y una Europa League. Pero cuestionar las figuras de Toni Kroos o Nacho, que tienen varias orejonas más que él, quizás se le ha ido de las manos un poco.