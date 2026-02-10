David Torres 10 FEB 2026 - 16:10h.

Javi Guerra iba a ser titular, pero el técnico, cambió a última hora

Álvaro Arbeloa explica la elección de David Jiménez y lo que le falta a Dani Carvajal para jugar: "No pienso correr ningún riesgo"

ValenciaEl Valencia CF perdió ante el Real Madrid por 0-2 en un partido en el que el canterano David Jiménez fue titular por delante de otras vacas sagradas del conjunto merengue. El motivo de la titularidad en el lateral blanco lo explicó Álvaro Arbeloa sin saber que había generado un cambio en el planteamiento inicial de Carlos Corberán, cuando su apuesta inicial era Javi Guerra en el centro del campo. Y es que, la inclusión de Jiménez cambió los planes del técnico y, quién sabe, también el rumbo del partido. Al enterarse, el entrenador valencianista, que el día anterior había probado con tres centrales como publicó ElDesmarque y también con trivote con Pepelu y Ugrinic -intocables- y, además con Javi Guerra.

La explicación de por qué Javi Guerra no fue titular y entró Danjuma

Sin embargo, todo cambió el domingo, el día del partido, tal y como ha desvelado el diario As. El técnico, al darse cuenta que entraba el canterano en el once titular, Corberán decidió mantener a Arnaut Danjuma en su equipo inicial en detrimento de armar el centro del campo con un Javi Guerra que llevaba un mes desaparecido del equipo. Según la mencionada fuente, Danjuma podía encarar a David Jiménez mejor que Guerra, que es un futbolista que suele entrar por el centro.

Al final, la apuesta no terminó de funcionar pues David Jiménez fue infranqueable casi durante todo el partido, se permitió el lujo de, con ayudas, sumarse al ataque -tuvo una ocasión de gol incluso- y secó a Danjuma.

Guerra saldría al final, en el minuto 81 de partido por Filip Ugrinic en su posición natural como mediocampista por el centro. Fue, de nuevo, otra suplencia para el joven jugador (no sale de inicio desde el 15 de enero en Copa ante el Burgos y en LALIGA desde el 3 contra el Celta), que apenas tiene minutos con un Corberán, criticado en Mestalla en especial por los cambios.