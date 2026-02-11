Fran Fuentes 11 FEB 2026 - 00:24h.

Lámparas de calor, bombas de agua para drenar y lonas para evitar los charcos

Primeras dudas con la disputa del Rayo-Atlético en Vallecas: "Puede tardar 45 días"

El Rayo Vallecano sigue trabajando contrarreloj para poder jugar el partido frente al Atlético de Madrid. Mientras se resuelve o no el pleito con el Real Oviedo, y en lo que aparece o no Raúl Martín Presa, los operarios del césped continúan trabajando a destajo mientras que LALIGA decide si se puede disputar o no el encuentro, y mientras se decide la fecha para recuperar el encuentro aplazado ante los carbayones.

Así las cosas, el Rayo Vallecano trabaja con lonas y lámparas de calor para intentar que se seque, así como bombas de drenaje de agua para que no se produzcan charcos mientras continúan las lluvias, que no cesan en Madrid. En ElDesmarque hemos podido asomarnos al estadio y hemos podido ver parte de la maquinaria que trabaja por y para el buen estado del césped.

Asimismo, según informa Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, LALIGA visita diariamente el Estadio de Vallecas para ver cómo evoluciona el césped. De este modo, la monitorización es constante. Lo hace mediante Pedro Fernández Bolaños, el responsable de medir la calidad de los terrenos de juego.

Desde el Rayo Vallecano dan el visto bueno a Vallecas para el domingo

Es más, desde el club informan que, si no hubiera lluvias, no habría problema alguno para que se disputase el partido ante el Atlético de Madrid en Vallecas. Sin embargo, LALIGA se reserva en la recámara la opción de Butarque para disputar el partido allí, en caso de que el césped de Vallecas no esté en condiciones mínimamente aceptables para la práctica del fútbol.

Así las cosas, el viernes y el sábado se esperan algunas precipitaciones y viento, aunque en principio parecen asumibles para el césped recién plantado. Sin embargo, desde el club rayista se va a trabajar a destajo para tratar de que el campo llegue en las mejores condiciones posibles al encuentro del próximo domingo a las 16.15 horas. En caso de que no pueda ser, la opción de disputarlo en Butarque sigue en la recámara. La decisión final la tendrá LALIGA, toda vez que la situación provocada por el conjunto rayista solo ha generado malestar e inconvenientes a la competición.