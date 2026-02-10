Diego Páez de Roque Madrid, 10 FEB 2026 - 13:18h.

El Metropolitano podría albergar el Rayo Vallecano - Atlético de Madrid

Vallecas, un estadio acostumbrado a las suspensiones: cuarta vez que ocurre desde 2012

El partido entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid del próximo domingo 15 de febrero se ha vuelto una incógnita. Se teme que el césped del estadio de Vallecas no llegue en condiciones para disputarse el encuentro después de la pasada suspensión contra el Real Oviedo.

Esta mañana, personal de la patronal visitó el campo para revisar si el estado del césped había mejorado, pero será el jueves cuando LALIGA decida si el derbi se puede disputar en el estadio rayista.

El césped fue cambiado la semana pasada, pocos días antes del partido contra el Real Oviedo, pero la climatología de las últimas semanas en Madrid no ayuda a que pueda estar operativo para jugar y pueda tardar un mes o mes y medio en estar listo.

Las alternativas para el Rayo-Atlético

En tal caso, se pondrían a barajar diferentes opciones para disputar el encuentro liguero. Curiosamente, una alternativa que ya se tanteó en el pasado es el propio estadio Metropolitano del Atlético de Madrid.

Antes de comenzar la Conference League, cuando el estadio de Vallecas no cumplía todas las exigencias de la UEFA, EFE informó que la alternativa que más gustaba en el Rayo era la de la sede del club colchonero para disputar la competición europea. Esto ya se ha visto en otros equipos, como en la Atalanta, que jugó la Champions League 2019-20 en San Siro porque su campo no cumplía los requisitos de la UEFA.

Siguiendo estas preferencias, el estadio Metropolitano podría ser una opción para disputar el encuentro aunque, tal y como ha podido saber ElDesmarque, desde el club no están pensando en ello todavía, pues están trabajando en el próximo partido copero contra el Barcelona de este jueves y conocer la valoración de LALIGA.

Pero no es la única alternativa, ya que en las últimas horas ha salido el nombre del estadio del CD Leganés, Butarque, como opción para albergar el partido, aunque el club del sur de Madrid aún no ha recibido comunicación alguna al respecto.

El precedente que marca la venta de entradas

En caso de que el partido no se dispute en el estadio de Vallecas, muchos aficionados se preguntan qué pasaría con los abonos del Rayo o la venta de entradas. Recientemente, el Atlético de Madrid ya tuvo que dejar su estadio para jugar como visitante en Copa del Rey y esto podría servir como precedente.

Ocurrió en la temporada 2021/22, donde los rojiblancos se enfrentaron al Rayo Majadahonda en el torneo copero. Como el humilde club madrileño no podía albergar el partido al no cumplir los requisitos mínimos, los rojiblancos ofrecieron su estadio.

De esta forma, el Atlético de Madrid jugó de visitante en su propio estadio. En cuanto a las entradas, todos los abonados del Rayo Majadahonda pudieron acudir de manera gratuita al partido, canjeando previamente una invitación y principalmente en la grada baja del fondo norte y grada baja del lateral este, algo que podría suceder en caso de que el Rayo-Atlético se dispute en el Metropolitano.

En caso de los socios del Atlético de Madrid, a quienes no se le incluía este partido en el abono anual, y público general, pudieron comprar las entradas para cualquier zona del campo a través de los canales habituales de venta de entradas del club. La grada de animación tenía reservados los sectores 130 y 131 de la grada baja del fondo sur.