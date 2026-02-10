El Atlético de Madrid traza un plan con el fichaje de Éderson: ya hay fecha

Celia Pérez 10 FEB 2026 - 11:59h.

El club lleva tiempo tratando de conseguir al centrocamista brasileño

Con el mercado de fichajes de invierno recién finiquitado, el Atlético de Madrid ya trabaja con vistas al próximo verano. En las oficinas del club rojiblanco no se para, y más allá de centrar en la vista en lo deportivo en un tramo importante de la temporada, la dirección deportiva se afana para conseguir un nombre que se ha quedado en el tintero en invierno: el de Ederson.

Con la salida de Conor Gallagher, el Atlético centró la mirada en buscar a un centrocampista para Simeone y ahí volvió a trabajar en el viejo anhelo del futbolista del Atalanta. El jugador lleva siendo pretendido desde hace tiempo y la entidad rojiblanca ha peleado por su fichaje hasta el final, aunque no se ha podido dar. Ahora el foco se pone en el próximo verano y, según cuenta Matteo Moretto, el club rojiblanco lo intentará conseguir para reforzar la plantilla de cara a la temporada 2026/2027. De hecho, la idea es tratar de atarlo antes de que lleve la ventana de transferencia veraniega.

Los fichajes del Atlético de Madrid este mes de enero

Lookman, uno de los mejores jugadores de la reciente Copa Africana de Naciones de Marruecos y una de las estrellas del Atalanta, fue el elegido como refuerzo ofensivo en lugar del brasileño Marcos Leonardo, del Al-Hilal, que sonó y mucho en las últimas horas.

De igual manera, Rodrigo Mendoza y el mexicano Obed Vargas, ambos de 20 años, aparecen como dos de las apuestas de futuro de la dirección deportiva, adelantándose así a otras opciones más experimentadas ligadas al equipo rojiblanco como Leon Gortezka, del Bayern de Múnich, o Éderson, del Atalanta.

Con todo ello, el club pone ahora ya el punto de mira en el próximo verano, en le que parece tener muy claro que en esta ocasión Éderson tiene que estar atado antes de que empiecen los movimientos.