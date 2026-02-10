Javi Rayo 10 FEB 2026 - 09:40h.

Jorge Picón analiza cuál puede ser el motivo del bajón goleador de Julián Álvarez

Ya puedes ver en Mediaset Infinity el episodio completo

Julián Álvarez sigue en el centro de la diana por sus malas cifras goleadoras. El delantero argentino lleva más de 100 días sin marcar en LALIGA y hay que remontarse a principios del pasado mes de diciembre para encontrar su último gol con la camiseta del Atlético de Madrid. Unas cifras muy pobres para el delantero referencia del conjunto colchonero. Las últimas suplencias, las sustituciones antes de acabar los partidos y los rumores de un posible por el Barça no hacen otra cosa que alimentar las especulaciones en torno al internacional con la albiceleste.

Julián Álvarez lleva más de 100 días sin marcar en LALIGA

En ElDesmarket, Nacho Donado y Jorge Picón han analizado la situación de la 'Araña' y creen haber dado con un denominador común que comparte con otros futbolistas de LALIGA: la alargada sombra -y cada vez más cercana- del Mundial 2026. "A mi me gustaría saber si esto (el bajón de Julián Álvarez) tiene que ver con el Mundial. Le puede pasar a muchos jugadores... yo creo que Dani Carvajal tiene en la cabeza el Mundial, Militao tiene en la cabeza el Mundial... todos tienen en la cabeza el Mundial. Yo no digo que Julián Álvarez se esté guardado para el Mundial pero es obvio que lo tiene en la cabeza", explica Jorge Picón durante su intervención.

Lo cierto es que Julián Álvarez es un fijo en las convocatorias de Scaloni y sólo una lesión de gravedad podría privar al ex del Manchester City la cita mundialista con la que sueñan todos los jugadores de primer nivel. "Eso es contraproducente para él. El sentimiento que debería tener Julián Álvarez, a lo mejor no tiene que entrar fuerte a todos los balones, es el de llegar al Mundial en buena forma", añade Rafa Mainez. Para Jorge Picón, la presencia de la 'Araña' en el Mundial no corre peligro pese a que, además de las pobres cifras goleadoras, esta contando ahora con menos minutos: "Julián es de esos jugadores que sabe que va a estar, no tiene que brillar para entrar en la convocatoria".