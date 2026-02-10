Diego Páez de Roque Madrid, 10 FEB 2026 - 10:31h.

Anoche se disputó uno de los Clásicos de Portugal. El Oporto, líder de la liga portuguesa, recibía al Sporting Club de Portugal, segundo clasificado, en el estadio Do Dragao.

Los locales llegaban a la jornada 21 de la competición con 55 puntos frente a los 51 de los visitantes, por lo que una victoria del Oporto pondría distancia en la clasificación mientras que si el Sporting se llevaba los tres puntos apretaría aún más las cosas. Sin embargo, el resultado final fue de 1-1.

Aun así, el partido dejó muchos detalles que darán que hablar en el país vecino durante los próximos días. Sobre todo por parte de los aficionados del Sporting, quienes mostraron su descontento por los tratos recibidos en Do Dragao.

En las redes sociales, muchos aficionados del club de Lisboa han denunciado algunas tretas del Oporto para desconcertar a sus rivales. En el vestuario del Sporting pusieron el aire acondicionado al máximo, altavoces a gran volumen en la zona visitante y, durante el partido, parones por supuestas lesiones, los recogepelotas escondiendo los balones o el intento de robo de la toalla de Rui Silva.

Sin embargo, el gesto más llamativo ocurrió cuando el equipo lisboeta, después de calentar, volvía hacia el túnel de vestuario. Allí, pasando al lado de los aficionados del Oporto, algunos de ellos le lanzaron camisetas del Atlético de Madrid a Hjulmand, el capitán del Sporting.

Por qué lanzaron camisetas del Atlético de Madrid a Hjulmand

Esto se debe al fuerte interés que hubo del Atlético de Madrid en el centrocampista danés. En los últimos días de mercado, cuando los rojiblancos buscaban un mediocampista, sonó fuertemente el nombre de Morten Hjulmand.

En el último encuentro liguero antes del cierre de mercado, el danés se quedó fuera de la convocatoria por "problemas personales". Según informó Récord, Mateu Alemany se lanzó a por su fichaje con 25 millones sobre la mesa.

Todo indicaba que el danés quería salir del equipo y el Atlético atacó con fuerza, pero no se terminó dando. Ayer, en el Clásico de Portugal, los aficionados del Oporto se lo recordaron antes de comenzar el encuentro.