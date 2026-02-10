Quién es Jutta Leerdam, oro olímpico de patinaje en los JJOO de Milano Cortina y novia de Jake Paul

Redacción ElDesmarque 10 FEB 2026 - 13:19h.

La patinadora Jutta Leerdam rompe récords y se hace con el oro olímpico, a la vez que provoca una llorera del famoso boxeador Jake Paul

Lucas Eguibar, a por todas en los Juegos Olímpicos de Invierno: "La recompensa al trabajo"

Compartir







Están siendo unos Juegos Olímpicos de auténtica locura, donde hemos visto lo mejor y lo peor del deporte: a Novak Djokovic en las gradas del estadio de patinaje alucinando con las acrobacias del campeón estadounidense, la terrible caída de Lindsey Vonn poniendo su carrera en juego y la sorprendente historia de Hunter Hess, uno de los nombres de la competición por haber sido indultado por Donald Trump. En estos Juego Olímpicos de invierno llenos de emociones, ha surgido una de las atletas más virales de Milano-Cortina, Jutta Leerdam, oro olímpico en patinaje de velocidad en 1.000m, con su prometido, el boxeador y creador de contenido Jake Paul, rompiendo a llorar en las gradas.

PUEDE INTERESARTE Indignación en Italia por la presencia de agentes ICE en los Juegos Olímpicos de invierno

La neerlandesa Jutta Leerdam, con tan solo 27 años, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de estos Juegos al coronarse como campeona olímpica y colgarse el oro en los 1.000 metros de patinaje de velocidad sobre hielo, rompiendo además el récord olímpico con un tiempo de 1:12.31. Su carrera deportiva ya venía marcada por grandes éxitos. Venía de ganar la plata en Pekín 2022 en la misma distancia. Con este triunfo, Leerdam sigue su camino hacia una de las mejores de todos los tiempos y ya se ha consolidado como una de las patinadoras más dominantes del circuito mundial.

La reacción de Jake Paul llorando en la grada por Jutta Leerdam

Lo más viral llegó en la grada. La victoria de la neerlandesa pasó a un segundo plano para las redes y la prensa internacional por la reacción de su pareja, Jake Paul. El boxeador, influencer y figura mediática norteamericana, no pudo contener las lágrimas de la emoción mientras veía como su prometida se acababa de consagrar como la mejor olímpica en dicha categoría de patinaje. Durante la prueba, Jake Paul se mostró visiblemente nervioso y emocionado, hasta que finalmente rompió a llorar de emoción cuando Leerdam cruzó la meta y se confirmó su oro con récord olímpico. En un post de redes sociales tras la carrera, el estadounidense no escondió su orgullo: “My baby just set the Olympic world record” (“Mi pequeña acaba de establecer el nuevo récord olípmico”), escribió, acompañando el texto con emotivas imágenes de ellos abrazándose y celebrando el triunfo.