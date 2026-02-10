Pepe Jiménez Sevilla, 10 FEB 2026 - 12:11h.

La pubalgia no frena a Antony; 600 minutos jugando con dolor

A pesar de sus molestias, Antony continúa jugando... y siendo el más determinante

Si alguien tenía dudas, aquí está Antony. Muchas son las páginas escritas sobre el rendimiento del brasileño, sobre el alto coste de su fichaje o sobre sus desconexiones por encuentro, pero el brasileño sigue jugando con dolor, con gestos de incomodidad y lo hace, por si fuese poco, siendo el más determinante. Compromiso y números que valen muchos, muchos, muchos millones.

Porque cuando se hablaba del bajón de Antony, Antony volvió a aparecer. Capaz de meter al Betis en el top 8 de la Europa League en uno de sus encuentros más irregulares de toda la fase de grupos, el brasileño también fue el responsable de anotar en el Metropolitano y darle el triunfo, más que necesario, no solo a su equipo, sino también a su entrenador, al hombre que apostó por él cuando peor estaba.

Desde que Manuel Pellegrini 'destapase' las molestias en el pubis de Antony, el brasileño ha dado tres asistencias y ha anotado un gol, siendo clave en citas ante el Oviedo o ante el Atleti mismo. En la Europa League, descansó ante el PAOK y anotó, además de asistir, ante el Feyenoord. Fundamental.

En cuanto a suma de minutos, se perdió el tramo final ante el Getafe, con el encuentro resuelto, y media hora ante el Alavés -el equipo acabó perdiendo-. El resto de citas, prácticamente enteras.

Antony, en boca de todos

Si estos números fuesen insuficientes, Antony se ha ido colando, poco a poco, en todas las webs de estadísticas y predicciones. La última, según Opta, siendo el futbolista con mejor porcentaje de goles desde fuera del área. Un auténtico lujo.

No sabemos si alguien aún duda sobre el compromiso de Antony, sobre su nivel o su calidad, pero si existiese ese alguien, aquí está Antony: compromiso, determinación y números que valen muchos millones.