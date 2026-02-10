Antony, Jugador Hyundai de la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS

Celia Pérez 10 FEB 2026 - 08:53h.

El brasileño marcó un gol clave para el conjunto verdiblanco

La pubalgia no frena a Antony; 600 minutos jugando con dolor

Antony volvió a aparecer. Y lo hizo cuando más falta le hacía a su equipo. Anotando un golazo ante un Oblak que no estuvo del todo fino y que terminaría siendo el tanto de la victoria. Un triunfo que suponía una bocanada de oxígeno importante para el conjunto de Manuel Pellegrini después del varapalo en cuartos de final de Copa del Rey precisamente frente al mismo rival.

El tanto en cuestión llegó en el 28', cuando el brasileño, en el pico del área, se acomoda el balón en su pierna buena y busca el disparo al palo corto de Oblak. El meta esloveno la tocó, pero el balón acabó en el fondo de su propia portería. Antony controló, esperó, miró y soltó un zurdazo buscando la red de Oblak. El portero esloveno dio un paso fatal hacia el lado contrario, que luego le costó el gol. No le dio tiempo a superar el contrapié para estirarse con su envergadura y detener el balón. La tocó, pero no la paró. El tanto fue decisivo. Y con él, los tres puntos para el Real Betis.

Antony recupera el pulso del Betis

Y es que antes de ese partido el equipo verdiblanco llegaba herido tras lo que supuso la goleada y consiguiente eliminación en Copa del Rey. Los de Pellegrini hicieron un gran ejercicio defensivo, dejando atrás las carencias del partido anterior, maniatando a su rival en su propio estadio. Un buen trabajo, reconocido hasta por el propio Cholo Simeone, que vio sus frutos -el de los tres puntos- gracias al acierto de Antony.

"Estoy muy feliz, por el gol y por la victoria. Ha sido una semana muy dura. La derrota del jueves fue difícil y dura y la victoria de hoy muestra que somos una familia. Sabíamos que teníamos que cambiar muchas cosas, la intensidad, el espíritu del equipo", manifestó el brasileño al terminar el encuentro.