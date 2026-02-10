Pepe Jiménez Sevilla, 10 FEB 2026 - 14:27h.

Extrañando al Cucho Hernández

El Betis quiere cuidar al Cucho Hernández

El Betis no correrá ni el más mínimo riesgo con el Cucho Hernández. A pesar de que los primeros pronósticos apuntaban a un mes de ausencia, la baja del delantero centro se ha alargado un poco más de lo esperado y la razón podría ser el miedo a una posible recaída.

Considerado como un futbolista prácticamente sin sustitutos en la plantilla -el Chimy Ávila y Bakambu están lejos de sus números y rendimiento-, según cuenta Radio MARCA, a pesar de que el Cucho Hernández se siente apto para volver a jugar con sus compañeros, en la entidad bética no quieren correr riesgo alguno.

Según la citada fuente, el jugador pasará pruebas médicas este próximo miércoles para conocer el estado de su lesión y a partir de las mismas se tomará la decisión de reincorporarle al trabajo con el grupo.

Sofyan Amrabat volverá la próxima semana

En este sentido, esta misma cadena adelanta que Sofyan Amrabat volverá a Sevilla la próxima semana para afrontar la recta final de su recuperación. En el Betis, como sucede con el Cucho, no quieren precipitación alguna, aunque los primeros pronósticos apuntan a un posible retorno a finales de mes, ante el Sevilla en el derbi del Benito Villamarín.

Otros jugadores como Lo Celso o Isco Alarcón tendrán que esperar un poco más, ya que mientras el argentino está prácticamente descartado para lo que resta de temporada, el malagueño aún no ha pisado césped y en el Betis aún no se atreven a ofrecer un plazo de recuperación exacto, más tras los últimos sucesos alrededor del que fuese jugador del Real Madrid.

La enfermería del Betis, poco a poco, va avanzando y Manuel Pellegrini, que ya adelantó que Héctor Bellerín también podría volver en un par de semanas, espera que esta reducción de encuentros permitan al equipo recuperar efectivos.

