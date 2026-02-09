Sergio Ramos y Modric se reencuentran e intercambian camisetas

Celia Pérez 09 FEB 2026 - 17:41h.

El central comparte el momento en sus redes sociales

El Sevilla FC vuelve a dejarlo claro con Sergio Ramos: "El tema está zanjado"

Sergio Ramos se ha convertido en uno de los nombres propios de los últimos días. Más allá de que su nombre haya sonado como posible fichaje del Sevilla y descartado posteriormente por boca de Antonio Cordón, lo cierto es que su nombre está vinculado a la actualidad del equipo roijblanco tras haber alcanzado un acuerdo de exclusividad en el proceso de venta del club. Más allá de lo deportivo, el central también acapara los focos en su vida personal, en esta ocasión con Luka Modric.

El sevillano ha disfrutado de un fin de semana de desconexión disfrutando de una asado con sus allegados, tal y como ha mostrado en sus redes sociales. A través de storie ha mostrado las brasas y las carnes acompañado con el texto de "semana de trabajo, finde de desconexión...! amistad, familia y charlas". Unos ratos de intimidad que ha compartido junto a Luka Modric, al que mostraba en la siguiente storie intercambiando camiseta.

"Siempre una alegría inmensa verte mi brother Luka Modric. Por muchos ratitos más de los nuestros. Alucinado con mi asado, jejeje", escribió el central camero en la imagen junto al que fuera su compañero en el Real Madrid.

La publicación llega después de que Sergio Ramos sea descartado por activa y por pasiva por el Sevilla. Un "tema zanjado" y que por tanto queda descartado, pese a que el camero todavía pueda firmar por algún club al quedar como agente libre.

"Es un tema zanjado. Se ha hablado mucho a lo largo de esta semana y las semanas anteriores. Nos remitimos a los jugadores que podemos contar a día de hoy, más los del Sevilla Atlético, y no sé las diferentes herramientas que pueden haber, pero a día de hoy Sergio Ramos no es una realidad. No es un jugador que esté entrenando y no puede estar a disposición de Almeyda, por lo tanto no tiene mucho sentido entrar en esa valoración", argumentaba José Ignacio Navarro en los micrófonos de DAZN.