Novak Djokovic alucina con la actuación de Ilia Malinin que da el oro a Estados Unidos

Ilia Malinin está llamado a revolucionar el mundo del patinaje artístico. Y es que bajo su batuta, Estados Unidos ha conseguido revalidar la medalla de oro en la prueba por equipos de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Milán 2026, disputada entre el viernes y el domingo. A sus 21 años ha ofrecido un auténtico show que ha despertado de todos los aficionados.

Precisamente, este domingo estaba presente Novak Djokovic, que no pudo evitar disfrutar del espectáculo del patinador estadounidense. Con la boca abierta, levantándose del asiento, aplaudiendo y poniéndose las manos en la cabeza, todo ello en décimas segundos, refleja el espectáculo que Ilia dejó sobre la pista de hielo de la ciudad milanesa.

Con un empate en el primer puesto y dos selecciones con dos puntos de diferencia por el tercero, todo quedaba por resolver para el programa individual masculino. Japón había tomado la decisión de sustituir a Yuma Kagiyama, el mejor del ejercicio corto, por Shun Sato. Estados Unidos, en cambio, seguía confiando en Ilia Malinin.

Primero, no obstante, se resolvió el bronce. Nika Egadze (Georgia) y Matteo Rizzo (Italia) fueron primero y segundo en los Europeos del pasado enero, por lo que el duelo se repetía. El georgiano tuvo varios errores en el apartado técnico, su fuerte, y terminó con una puntuación de 154.79, muy lejos de lo habitual en él.

Rizzo, en cambio, clavó prácticamente todos sus elementos, y ya antes de conocer su nota (179.62) estaba celebrando sobre el hielo. Al quedar por encima del georgiano, aseguraba el bronce para Italia, lo que hizo enloquecer al Milano Ice Skating Arena.

Después llegó el turno de Malinin. Aunque el estadounidense tenía siete cuádruples previstos en su programa, no los intentó todos. El único hombre capaz de ejecutar un cuádruple Axel en competición se reservó este salto, el más difícil de todos, probablemente para intentarlo en la competición individual. No patinó un programa perfecto, pero una nota técnica muy alta le dejó con 200.03 puntos.