Pablo Sánchez 11 FEB 2026 - 06:29h.

El Málaga se ha convertido en el equipo de moda de LALIGA HYPERMOTION desde la llegada de Funes al banquillo. El cambio de entrenador ha supuesto un cambio tan radical que sorprende a propios y extraños, pero que mantiene al malaguismo ilusionado a niveles excelsos sobre lo que puede llegar a hacer este equipo. Las siete victorias que acumula en los ocho últimos partidos hablan por sí solas.

Funes llegó al banquillo desde el filial, una apuesta arriesgada para suplir a Pellicer al tratarse de un entrenador cuyo recorrido se basaba únicamente en un Atlético Malagueño que para nada marchaba bien en la clasificación de Segunda Federación. Por todo ello, el míster tiene grabado ese recuerdo con Loren Juarros en su cabeza.

El míster del Málaga pasó por los micrófonos de El Larguero de la Ser, donde desveló la charla que mantuvo con el director deportivo de Martiricos antes de pasar a entrenar al primer equipo. Aquel momento lo recuerda con una sonrisa. "Recuerdo con mucho cariño cuando me reúno con él y me comunica que tenía la intención de que fuese el entrenador. ¿Tú sabes bien lo que estás haciendo? le dije sin pensarlo. Me pesó su intención, había conectado con él muy bien desde el principio. Teníamos una ídea muy parecida de lo que queríamos hacer con el equipo. Agradezco el apoyo al club, no era fácil tomar esa decisión en ese momento", explicó.

La cantera, protagonista

Los chicos de la casa tienen buena parte de culpa de la sobresaliente marcha de este Málaga. El equipo marcha quinto en la clasificación con 41 puntos, dos por encima del séptimo clasificado. Una proeza difícil de imaginar hace un par de meses cuando el equipo coqueteaba con el descenso. La ilusión del malaguismo no tiene freno cuando la temporada empieza a entrar en su fase decisiva.