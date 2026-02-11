Diego Páez de Roque Madrid, 11 FEB 2026 - 12:55h.

El club ha comunicado la lesión de Rashford

El Manchester United no rebaja el precio por Rashford y el Barcelona ya sabe cuánto tendrá que pagar

El FC Barcelona ha comunicado el parte médico de Marcus Rashford. El atacante británico ha sido la sorpresa en el entrenamiento matutino por su ausencia el día de antes de la ida de semifinales de la Copa del Rey.

Según ha informado el club culé, el futbolista presenta unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe recibido en el partido de LALIGA ante el Mallorca. Rashford notó unas dolencias al interceptar un balón, se fue al suelo pero continuó jugando.

En el comunicado del club en redes sociales no indican el tiempo de baja, únicamente que no estará en el partido ante el Atlético de Madrid por precaución, así que dependerá de cómo evolucione el futbolista y sus molestias.

Las múltiples bajas del Barcelona para la Copa del Rey

El conjunto culé quiere seguir vivos en todos los títulos para seguir en su búsqueda del tan ansiado triplete. Para ello será crucial sacar un buen resultado del Metropolitano mañana jueves en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Pero no será fácil, ya que el Atlético es uno de los mejores equipos de España como local a pesar de sus dos últimas derrotas. Además, a esto hay que sumarle las bajas sensibles de Hansi Flick.

Desde hace varias semanas el técnico germano no ha podido contar ni con Gavi ni Christensen, aunque ninguno de ellos parte como titular habitual. Más sensible es la baja de Pedri, quien se esperaba que no llegase al cruce copero tras su lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Había dudas con la presencia de Raphinha. El brasileño confiaba en poder llegar a la ida de semifinales, trabajando para recuperarse lo más rápido posible. Sin embargo, no se ha entrenado con sus compañeros en ninguna de las sesiones de esta semana.