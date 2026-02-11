Diego Páez de Roque Madrid, 11 FEB 2026 - 11:03h.

El Manchester United se ha mostrado tajante con la opción de compra de Rashford

Marcus Rashford ha demostrado motivos para quedarse en el FC Barcelona. El atacante inglés llegó en calidad de cedido el pasado verano con un rol secundario y de rotación, para suplir a alguno de los dos extremos titulares -Raphinha y Lamine Yamal- cuando no estuviesen disponibles o incluso para dar descanso.

No obstante, las múltiples bajas que ha sufrido el equipo, en especial el delantero brasileño, le ha permitido jugar más minutos de lo que cualquiera hubiese imaginado. Y lo cierto es que está rompiendo con el tópico de que a los ingleses les cuesta adaptarse a LALIGA.

Esta temporada, teniendo en cuenta todas las competiciones oficiales que ha disputado, ya suma dobles dígitos: 10 goles y 11 asistencias. Además, ha partido como titular en muchos de los partidos más importantes, como parece que hará el próximo jueves contra el Atlético de Madrid, resolviendo algunos de ellos como protagonista.

El Manchester United no rebaja el precio de Rashford

Marcus Rashford está viviendo una segunda juventud con números extraordinarios, pese a que Hansi Flick sigue exigiéndole más. Sin embargo, desde el club culé son conscientes de que sigue perteneciendo al Manchester United, quien podría ser el mayor beneficiado de esta situación.

El próximo 1 de julio, el atacante culé deberá regresar a Inglaterra con su equipo a no ser que el conjunto catalán ejecute la opción de compra que hay sobre la mesa. Según ha informado el diario Sport, el precio es de unos 30 millones de euros, una cantidad que el FC Barcelona intentará rebajar.

Esto no será tarea fácil. El club mancuniano no está dispuesto a abaratar la operación con la entidad culé, ya que consideran que es un precio más que asumible, además de que son conocedores del gran mercado que tiene Marcus Rashford en la Premier League, donde podrían sacar más dinero aún por el delantero.

Aún quedan varios meses hasta que finalice la cesión de Marcus Rashford y en los que el atacante promete ser importante para la consecución de títulos por parte del Barcelona, por lo que el club culé esperará para negociar con el Manchester United y decidir acerca del futuro del inglés.