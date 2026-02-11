Diego Páez de Roque Madrid, 11 FEB 2026 - 07:36h.

Estos últimos días, la actualidad deportiva ha quedado a un lado en Can Barça, pues los diarios deportivos le han dado más importancia a la carrera por la presidencia culé. Joan Laporta dimitió el pasado lunes para poder convocar elecciones de nuevo que tendrán lugar el próximo 15 de marzo.

Después de despedirse ante los medios de comunicación, el ya expresidente del FC Barcelona se acercó ayer a la Ciudad Deportiva para hacer lo propio con jugadores y le cuerpo técnico de Hansi Flick. Algo que no ha sentado muy bien a los precandidatos a la presidencia y Xavier Vilajoana lo ha hecho saber en ElDesmarque.

La crítica de Xavier Vilajoana a Laporta por su despedida

Xavier Vilajoana estuvo ayer en ElDesmarque Madrugada para mostrar su malestar con Joan Laporta. "¿Qué sentido tiene que vaya al día siguiente de haber dimitido? Es un tema de hacer las cosas bien y según toca, con respeto a la institución", comenzó diciendo. Calificó la actitud de Joan Laporta de "no adulto" y que "cansan, y mucho". "

"Yo me presento a la presidencia del Barça para seguir sirviendo al club. Los a priori para ir contra algo no me convence", respondió ante una posible candidatura conjunta para ir contra el que hasta hace dos días era el presidente culé.

Xavier Vilajoana también puso nota a la gestión de Joan Laporta estos últimos años, que calificó con un 3,5. "Entre las mentiras, las promesas incumplidas, una nefasta gestión económica... Son tantos motivos que no puedo darle más".

En la mesa de ElDesmarque Madrugada se mostraban de acuerdo con Xavier Vilajoana y su malestar por el adiós personal a la plantilla y cuerpo técnico. David Sánchez, por su parte, expuso la realidad de las elecciones.

"No creo que esto decante unas elecciones que ya están muy decantadas. Si la pelotita entra, se acabó. No hay debate. Creo que el club debería gestionarse de otra manera, que lo económico no ha mejorado, con el estadio se han dado fechas y no se han cumplido... pero, al final, el socio votará en función de la plantilla, de si Lamine Yamal ha renovado y el equipo es ilusionante", explicó el colaborador.