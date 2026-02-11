Diego Páez de Roque Madrid, 11 FEB 2026 - 06:49h.

David Sánchez explicó la diferencia entre ambos casos

Quique Sánchez Flores discute a Arbeloa la gestión de Carvajal: "Para eso lo dejaría en Valdebebas"

Durante los últimos días, la actualidad del Real Madrid se ha centrado en el 'caso' Dani Carvajal. El capitán del equipo blanco mostró su malestar tras volver a no jugar ni un solo minuto en Mestalla el pasado domingo como se pudo ver en su charla postpartido con Pintus.

Ayer, el lateral derecho de Leganés se reunió con Álvaro Arbeloa en Valdebebas para tratar su situación. Según contó el diario MARCA, la charla entre míster y líder del vestuario se ha dado en un "ambiente distendido" y los dos protagonistas han intercambiado "sus opiniones sin ningún tipo de tensión", tratándose así de "encuentro positivo para zanjar la polémica, aclarar malentendidos y buscar un punto de encuentro y de unión de cara al futuro".

Aun así, han sido muchas las voces que se han pronunciado acerca del 'caso' Dani Carvajal, tanto periodistas como exjugadores o entrenadores. David Sánchez ha sido el último de ellos, comparándoles con dos leyendas del FC Barcelona.

La comparación de Carvajal y Arbeloa con Xavi y Luis Enrique

El colaborador de ElDesmarque estuvo anoche en el programa de madrugada, donde recordó lo sucedido entre Xavi Hernández y Luis Enrique, cuando el de Terrassa aún era jugador y el asturiano su entrenador.

"Es muy parecido a lo de Xavi Hernández con Luis Enrique", comenzó diciendo David Sánchez. "Ahí la diferencia es que Luis Enrique es un tipo de mucha personalidad", añadió.

David Sánchez recordó la famosa reunión entre los dos en pretemporada, donde el actual entrenador del PSG le dijo "te puedes quedar aquí, pero no me toques los cojones". "Ahí es cuando Xavi acepta y se queda sabiendo que no va a jugar lo que creía que debía".

"Gente como Dani Carvajal no va a entender jamás no jugar. Da igual que esté al 70, 80 o 90%, no lo entiende porque son leyendas de clubes. O Arbeloa es clarísimo o tiene un problema con Carvajal", concluyó.